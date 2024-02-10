Elton John’un eşyaları açık artırmada satışa çıkıyor

Ünlü şarkıcı Elton John’un Atlanta'daki evinden yaklaşık 1000 eşya New York Christie's müzayede evinde satışa sunuluyor. Eşyaların toplam değerinin 10 milyon dolar civarında olduğunu belirtildi.

Elton John'un Atlanta'daki evinden yaklaşık 1000 eşya New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırma ile satışa çıkıyor.

‘Elton John'un Koleksiyonu: Elveda Peachtree Yolu’ isimli sergi listesinde John'un kostümleri, botları ve lüks arabası yer alıyor.

Dün itibarıyla satışa sunulan koleksiyon 21 Şubat’a kadar ziyaretçiler için ücretsiz olarak sergilenecek.

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada,"Christie's, halkı Elton John'un mirasını ve müziğini kutlamaya davet ediyor. Damien Hirst imzalı özel bir parçadan Sandy Powell tarafından tasarlanan 18. yüzyıldan kalma abartılı bir kostüme kadar türünün tek örneği parçalardan oluşan zengin koleksiyonu keşfedin. Koleksiyon, müzisyenin hayatını, aşklarını ve ilgi alanlarını, ayrıca dünya çapında hayranlık uyandıran kariyerini ve vizyonunu yansıtıyor" denildi.

Eşyaların toplam değerinin 10 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.