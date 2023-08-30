Emek düşmanı Görev Holding!

Emek Servisi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Vatan Partisi’ne bağlı Görev Holding’e ait Meditterranean Breeze Hotel’de güvencesiz şartlar altında çalıştırılan ve haklarını alamayan çalışanlar şimdi de işten atıldı. Seslerini duyurmaya çalışan işçiler greve başladı. Breeze Hotel’de güvenlik müdürü olarak çalışan grev sözcüsü Hülya Arga BirGün’e konuştu. Arga, altı aydır maaş alamadığını ifade etti.

Gerekçe gösterilmeden yaklaşık 65 çalışanın işten atıldığını belirten Arga, “Bize 13’ünde sözleşme bitecek demişlerdi, ancak ayın 9’unda ‘odalarınızı boşaltın ve öğlene kadar paranız yatırılacak’ denildi ama yatırılmadı. Parayı yatırmadıkları gibi ‘jandarmayı çağırırız, savcılığa veririz, siciliniz bozulur’ şeklinde tehdit edildik” dedi. Arga, “Paramız olsa belki başka bir işe başlayacak kadar idare edebilirdik, ancak hiç paramız olmadığı için memleketimize dahi dönemedik” şeklinde konuştu.

Sigortalarının dahi ödenmediğini vurgulayan Arga sözlerine şöyle devam etti: “Bana bağlı olan birimdeki personellerin 4 aylık alacakları var, diğer birimlerde 6 aydır maaş alamayanlarımız da var. Geçen seneden parası yatırılmamış olan işçiler var. Sigortasız çalıştırıldık, poliçelerimizin ödenmediği sonradan ortaya çıktı, sadece girişler yapılmış. Çadırımızı kurduk, burada gece boyu yerde yattık. Kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz.” Öte yandan mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Arga, “Eylemimiz bir yıl sürse de burada olacağız ve hakkımızı alacağız. Personeller paraları olmadığı için grev alanına gelemiyorlar. Buraya ulaşabilecekleri yol paraları dahi yok” dedi.