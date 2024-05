Emek, özgürlük, adalet...

Ege ve Marmara’da alanlara inen işçiler, siyasi partiler, sendikalar ve emek örgütleri, özgürlük, adalet ve emek taleplerini haykırdı. İşsizliğe ve yoksulluğa karşı yüzbinlerce yurttaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Haber Merkezi

İşçiler, sendikalar ve emek örgütleri 1 Mayıs işçi bayramında pek çok kentte bir araya geldi. İşsizliğe, yoksulluğa karşı seslerini meydanlarda yükselten emekçiler, meydanlarda halaylar çekti, taleplerini sıraladı. Manisa, Denizli, Aydın, Çanakkale, Bursa, Kocaeli gibi pek kentlerde meydanlar doldu taştı. Alanları dolduran işçiler, sendikalar, kitle örgütleri ve siyasi partiler AKP iktidarını eleştirerek "Emek en yüce değerdir. Mücadelemiz emeğimizin karşılığı için. Emek, adalet ve hürriyet" diyerek emeğin sömürüsüne karşı seslerini yükseltti.

BALIKESİR

Balıkesir’de sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, merkez Altıeylül ilçesi 100. Yıl Caddesi’nde bir araya geldi. Daha sonra Kuvayi Milliye Meydanı’na yürüyen kalabalık, polis uygulama noktasından geçerek meydana ulaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da katıldığı kutlamalarda şarkılar, türküler söylendi, halaylar çekildi. Edremit’te ise Vergi Dairesi önünden yürüyüş yapıldı. Bandırma’da düzenlenen kutlamalarda konuşan Bandırma Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı Tuncay Topuz “Eşitlikten ve adaletten yana olanlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününüz kutlu olsun” dedi.

MANİSA

Manisa’da İşçi Bayramı uzun yıllar sonra yoğun bir katılımla yapıldı. Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler Tarihi Sultan Camii önünden Cumhuriyet Meydan’ına kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, işçi sendikaları, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar sloganlar eşliğinde yürürken, İşçi Demokrasisi Partisi üyeleri Filistin’e destek vermek için Filistin bayraklarıyla korteje katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar hayatın kaybeden işçilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Platform üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından halaylarla kutlamalar sona erdi.

ÇANAKKALE

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Eski Salı Pazarı alanında toplanan işçi ve emekçiler pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'nden meydana yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri içinde alana giren yurttaşlar burada türküler söyleyip, halay çekti. Daha sonra, organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

UŞAK

Uşak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri üyelerinin katılımıyla kutlandı. SOL Parti, Uşak Stadyumu önünde buluşarak buradan kent meydanına yürüdü. Diğer siyasi partiler ve sendikalar ise belediye önünde buluştu.

MUĞLA

Muğla’da 1 Mayıs kutlamaları Menteşe Akyol Pazarı’nda gerçekleştirildi. Burada buluşan emekçiler, "Emek bizim, gelecek bizim" sloganları atarak Kapalı Pazar yerine yürüdü. Akbelen Ormanı’nda maden sahasını genişletmek için ağaç katliamı yapan Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye karşı direnen ve Muğla’nın Menteşe ve Yatağan ilçeleri arasındaki Deştin Mahallesi’ndeki çimento fabrikasına karşı mücadele eden yurttaşlar da yan yana yürüdü. “Akbelen için adalet”, “Her yer direniş, her yer Akbelen” yazılı pankartlar taşıyan köylüler “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” ve “Madene verecek köyümüz yok” sloganları attı.

AFYONKARAHİSAR

Kentte kutlamaların adresi Zafer Meydanı oldu. Kutlama mesajı yayımlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ‘’Bizler için, alın teri ve emek en yüce değerdir. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine fazlasıyla saygı duyuyoruz. 1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür’’ dedi.

AYDIN

Kutlamalar Efeler’de bulunan Taşköprü’den yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Atatürk Kent Meydanı’nda buluşan işçiler, siyasi partiler ve STK’ler açıklamaların ardından şarkılarla bayramı kutladı. Didim’de ise kutlamaların adresi Kent meydanı oldu. Belediye önünde gerçekleşen kutlamalara halk oyunları ekipleri, Roman dans grubu ekipleri de katıldı.

DENİZLİ

Denizli’de 1 Mayıs, Çınar’dan başlayan yürüyüşün ardından Ulus Meydanı’nda kutlandı. Siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılım gösterdiği mitingde sendika temsilcileri konuşma yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte İşçi Bayramı’nı kutladı. Çavuşoğlu, zor bir sürecin içinden geçtiklerini belirterek “Bu zor süreci birlikte, dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği İşçi Bayramı için toplanan kitle Belediye İş Hanı önünden Real otoparkına kadar yürüdü. Kutlamalara sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. KESK Platformu Dönem Sözcüsü Levent Burhanoğlu, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Sadece 4 işkoluna kısmen verilen ve 2008 sonrası işe giren tüm kamu emekçilerinden esirgenen 3600 ek gösterge adaletsizliğine karşı, hiçbir ayrım gözetmeksizin lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerine 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz ve bu talebimizin takipçisi olacağız. Her gün ortalama 5 canımız işçi cinayetleri ile aramızdan koparılıyor. Açlık sınırı 24 bin TL’yi yoksulluk sınırı 65 bin TL’yi aştı. Buna karşın her iki emekliden biri 10 bin TL aylıkla, 10 milyon asgari ücretli 17 bin TL ile yaşam savaşı veriyor. Gelir adaletsizliği uçurumu gittikçe büyüyor. Bir tarafta her dördünden biri yatağa aç giren, bir öğün yemekleri tasarruf diye kesilen çocuklarımız, diğer tarafta yurt dışında yat kulübünde yediği ıstakoz yemeğini sosyal medya hesabından paylaşanlar… Meclis bahçesinde kebap partisi verenler.”

TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma da "Toplumsal yoksulluğa, açlığa, işsizliğe güvencesizliğe mahkum eden bu düzene karşıyız. Sermayeyi değil sömürüye karşı duran yeni bir yaşamı inşa ediyoruz" dedi. Öte yandan yandaş sendika Hak-İş de İzmit’te bulunan Seka Park’ta miting gerçekleştirdi.

BURSA

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs’ı Bursa’da kutladı. FSM Bulvarı’nda buluşan TÜRK-İŞ üyeleri hastane alanına yürüdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin temsilcileri, TÜRK-İŞ’e bağlı 35 sendikanın genel başkanları ile çok sayıda işçi katıldığı mitingde konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, işçilerin çalışma hayatının merkezi olduğunu söyledi. Atalay ‘‘İşçinin emeği her yerdedir. Her alanda bedel ödemeye devam ediyoruz. Vergiyle ilgili, 12 ay çalışıyoruz, bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor 1 senede. Bir bölümü 10,5 ay maaş alıyor. Bu adil değil, bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin. Ekim ayında kanun Meclis’e gelene kadar her sokakta olacağız, her alanda olacağız” dedi.

Kıdem tazminatına da değinen Atalay, özetle şunları kaydetti: “Kıdem tazminatıyla ilgili ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. 4 aydır temmuz ve ağustos ayındaki enflasyon, ülkeyi darmaduman etti. Maalesef öyle bir noktaya geldik ki asgari ücret düzeyine yakın bir ücret alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir tablo değil, bu sürdürülebilir bir düzen değil. Ekonomik sıkıntı birinci sıkıntımız. Hem asgari ücrete zam yapılmalı hem enflasyon durdurulmalı. Ülkede 10 milyon 378 bin civarında işçi emeklisi var. Bunların yüzde 70’i, 10 bin lira para alıyor. 10 bin lirayla, 17 bin lirayla 10 gün geçinemezsin. Bu parayı bize verenlere sormak lazım, alın bu parayla bir 10 gün geçinin görelim. Cambaz olsanız bu meseleyi çözemezsiniz."