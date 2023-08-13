Emekçi, ailesine muhtaç

Dersim’de FEDAŞ bünyesinde çalışan işçilerin başlattığı iş yavaşlatma eylemi devam ediyor. İşçiler, “Ailelerimizin desteği olmasa geçinemiyoruz” diye konuştu.

Deniz GÜNGÖR

Dersim’de Kazancı Holding’e bağlı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (FEDAŞ) İl Müdürlüğü ve ilçelerinde çalışan emekçilerin 9 Ağustos’ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi dün de devam etti. İşçiler, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemde isteklerinin gerçekleşmemesi halinde 15 Ağustos’ta greve çıkacak. BirGün’e konuşan emekçiler, “Bir evin kirası 10 bin lira oldu. Evin kirasını mı, faturaları mı ödeyelim, yoksa temel ihtiyaçlarımızı mı karşılayalım?” diye sordu.

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı Enerji-Sen Sendikası ve işveren tarafından imzalanan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi (TİS) süresinin düşürülmesini istediklerini belirten ve 15 yıldır FEDAŞ’ta çalışan bir işçi, “3 yıllık TİS imzalandı ancak 2 yıl önce enflasyona göre imzalandı. TÜİK’in enflasyon verileri gerçeği yansıtmıyor. Eskiden en düşük memur maaşından 2 bin lira fazla alıyorduk. Şu an en düşük memur maaşıyla 5 bin lira bizden fazla alıyorlar” dedi. “Aile desteği olmazsa geçinemeyiz’’ diye konuşan işçi, ‘‘Arkadaşlarımızın yüzde 80’i aile desteği alıyor. Bu şartlar altında aldığımız ücret yaşanabilir bir ücret değil” ifadelerini kullandı. İşçi, maaşlarının 22 bin liralık en düşük memur maaşıyla aynı olmasını istediklerini kaydetti.

EMEĞİMİZİ BİZE VERMİYORLAR

Enflasyonun altında ezildiklerini belirten ve 10 yıldır saha personeli olarak FEDAŞ’ta çalışan işçi Şahin Özmen ise “10 bin liradan ucuza kiralık ev yok. Bize verdikleri maaş 16 bin lira, elime 6 bin lira para kalıyor. Faturalarımı nasıl ödeyeyim, ihtiyaçlarımı nasıl karşılayayım? Bu şirket ilk 10 içerisinde kâr marjı yüksek olan bir yer. Bu kazancı yaptıran biziz, bizim emeğimizle kazanıyor ve çalışanlarına vermemesi bu tepkiyi doğurdu” dedi.

Kentte ve ilçelerde yeterli ve gerekli sayıda personel çalıştırılmadığına dikkat çeken Özmen, “Bir ilçeye 7-8 eleman lazımken 2 personel çalışıyor. Maaşlarımızın düzeltilmesini, banka promosyonu ve TİS’in 3 yıldan daha kısa olmasını istiyoruz. Aynı zamanda ekip personel sayısının artırılara doldurulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.