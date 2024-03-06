Emekçi için uluslararası demokrasi kampanyası

Emek Servisi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), bütün dünyada demokrasinin gerilediği ve buna bağlı olarak işçi haklarının zayıfladığı tespitiyle küresel bir kampanya başlattı. Dünya çapında dört milyardan fazla insanın sandık başına gideceği tarihi yıl olan 2024’te, “Demokrasi için” başlığıyla başlatılan kampanyada, işçi sınıfı demokrasi talebiyle bir araya gelmeye davet edildi.ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün gerçekleştirdikleri çevrimiçi görüşmede kampanyaya dair görüş alışverişinde bulundu.

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle kampanyaya dair açıklamasında şunları söyledi: "Dünya genelinde demokrasi kritik bir hastalık geçiriyor. Otoriterlik, aşırı sağ ideolojilerin yükselişi, şirketlerin politikaya yönelik olumsuz etkileri ve işçi haklarının zayıflatılması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Ancak işçi sınıfı ve sendikalar demokrasiyi iyileştirme gücüne sahiptir. Bu kampanya, dünya genelinde sendikaların kolektif gücünü bir araya getirerek demokratik değerleri ve işçi haklarını savunacak ve bu çabaları işyerinden küresel kurumlara kadar sürdürecek." DİSK’in 9-10-11 Şubat’ta toplanan 17’nci Genel Kurul’unun sonuç bildirgesinde mücadele hedeflerinin başına ‘Demokrasi ve Adalet Mücadelesi’nin konulduğunu ifade eden Çerkezoğlu, işçi sınıfının kazandığı hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin demokratik rejimlerle mümkün olduğunu, sermayenin ve iktidarın tüm denetim ve sınırlamalardan muaf olduğu, hakkı-hukuku tanımadığı bir düzenin, işçi sınıfı başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.