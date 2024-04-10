Emekçiler 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyor

Haber Merkezi

İstanbul’da işçi ve emekçiler 11 yıl sonra yeniden 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacak. İşçi sınıfının taleplerini haykırdığı ve mücadeleyi büyüttüğü günlerden biri olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’na yönelik sendika ve konfederasyonların hazırlıkları başladı. İstanbul’da 1 Mayıs DİSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüğünde düzenlenecek.

Meslek örgütü ve sendika konfederasyonları tarafından1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamaya dair alınan karara ilişkin KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosu, Mezopotamya Ajansı’na konuştu. “Sistemle sorunu olan herkesi Taksim’e bekliyoruz” çağrısı yapan Tosu, 1 Mayıs’ı 11 yılın ardından Taksim’de kutlama kararı aldıklarını belirtti. Tosu, “Her gün artan enflasyon, yoksulluk ve kamu emekçilerin sorunu ve işsizlik bir bütün olarak emekçilere yüklenmiştir. Kamu emekçileri yoksullaşmış ve yaşamlarını sürdüremez hale gelmiştir. Biz burada taleplerimizi en iyi şekilde haykıracağız” dedi.

Bu yıl Taksim Meydanı’na çıkmakta kararlı olduklarını dile getiren Tosu, ikinci bir seçeneklerini olmadığını belirterek, Taksim Meydanı’nın tarihsel önemine işaret etti. Tosu, “Taksim bir hafızadır. 77 Mayıs’ında onlarca emekçi katledildi. 89 Mayıs'ında birçok emekçimiz katledilmiştir. Dolayısıyla emekçiler tarihsel bir role ve misyona sahiptir. 31 Mart seçimi sonuçları emekçilerin 1 Mayıs’a gitmeden önce iktidara verdiği bir mesaj oldu. Artık mızrak çuvala sığmaz hale geldi” dedi.