Emekçiler, AKP iktidarına alanlardan yanıt verecek

Emek Servisi

Emek ve meslek örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya’da DİSK, Türk-İş, KESK, Birleşik Kamu-İş, TTB ve TMMOB’dan oluşan tertip komitesi, 1 Mayıs’ın geçen yıllarda olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada 1 Mayıs günü saat 14.00’de Aydın Kanza Parkı’nda toplanılacağı aktarıldı. Komite, Aydın Kanza Parkı’nda toplanmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceklerini ve burada 1 Mayıs mitingini yapacaklarını açıkladı.

İskenderun’da ise 7 kişilik tertip komitesi ile İskenderun Kaymakamlığı’na 1 Mayıs için başvuru yaptı. İşçi Bayramı’nı Gar Meydanı’nda kutlayacaklarını belirten Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Ünsal, “İşimize, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Vergide ve ülkede adalet için, eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli ve parasız kamu hizmeti için, sendikalı olma, grev ve toplu sözleşme hakkı için, çalışma saatlerinin düşürülmesi, zamların geri alınması ve hayat pahalılığına karşı alanlarda olacağız” dedi.