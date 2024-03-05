Emekçiler yönetimde de söz sahibi olabilmeli

Haber Merkezi

Emek Partisi'nin (EMEP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selma Gürkan seçim çalışmalarına başladı.

Gürkan ve beraberindeki partililer fabrikanın küçülme bahanesiyle 6 Öz İplik İş üyesi işçinin çıkarıldığı Durak Tekstil ve yoğun bir sendikasızlaştırma baskısının olduğu Şahinkul fabrikasındaki işçileri de ziyaret etti. Gürkan, işçilerin mücadelesinde yalnız olmadıklarını belirtti.

Selma Gürkan, "Biz buraya afaki seçim vaatleri ile gelmedik. Emekçilerin yarattığı değerlerle var olan kentlerin yönetiminin yine onların elinde olmasının mümkün olduğunu anlatmak için geldik. 5 yılda bir seçimden seçime oy istenilen emekçi halkımızın kent yönetiminde de bulunmasını istiyoruz." dedi. Gürkan, yoğun emek sömürüsü ve sağlıksız koşullarda yaşayan işçilerin insanca bir yaşama adım atabilmesinin bir ayağının patronlara karşı verilen mücadelede, diğer ayağının ise politik mücadeleye katılarak yerel yönetimlerde söz sahibi olarak gerçekleşebileceğini dile getirdi.