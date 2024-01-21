Emekçilerin sendikal haklarına engel: Müdür bildirileri toplattı

EMEK SERVİSİ

Yapı-Yol Sen Sendikası'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nde bildiri dağıtma haklarının engellendiğini duyurdu.

Yapı-Yol Sen İstanbul Şube Yürütme Kurulu Başkanı Levent Löğün, meşru mücadele yöntemlerini kullanarak kamu emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Yapı-Yol Sen yapılan yazılı açıklamada, sendika üyelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin özlük hakları, ekonomik hakları, barınma hakkı ve çalışma barışı konularında kaleme aldıkları metni, sendikal faaliyetler kapsamında Halkalı Hizmet Binası'nda çalışanların masalarına bıraktıkları kaydedildi. Ancak bir süre sonra metinlerin İl Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla "izinsiz" olduğu gerekçesiyle toplatıldığı belirtildi. Açıklamada, "4688 sayılı Kanun gereğince sendikal bir hak olan bildiri dağıtma hakkını İstanbul İl Müdürlüğü engelleyerek suç işlemektedir. Kamu çalışanlarının hakları için mücadele eden hangi sendika olursa olsun herhangi bir yazısının, bildirisinin, broşürünün kamu işverenince toplatılması hukuka aykırıdır" denildi.

Bildirilerin toplatılmasına tepki gösteren Yapı-Yol Sen İstanbul Şube Yürütme Kurulu Başkanı Levent Löğün, bu tip engellemelerin kendilerini yıldırmayacağını, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı fiili ve meşru tüm mücadele yöntemlyöntemlerini kullanarak kamu emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.