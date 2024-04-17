Emekçinin kalbi Taksim’de atacak

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlayacaklarını duyurdu. Ortak açıklamada, “Taksim’de olmak işçinin, emekçinin hakkıdır. Omuz omuza emekçilerin taleplerini haykıracağız" denildi.

Bilge Su YILDIRIM

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından 1 Mayıs programına ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Mayıs’ta Türkiye’nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak, milyonlarca kalp Taksim 1 Mayıs alanında atacak" denildi.

Sendika ve meslek örgütü temsilcileri dün 1 Mayıs programına ilişkin Beşiktaş İskele Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün tarafından okunan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Mayıs’ta dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız. Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan 'Dur' diyeceğiz. 2024 1 Mayıs’ında Türkiye’nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak, milyonlarca kalp Taksim 1 Mayıs alanında atacak. Başta Taksim olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarına yürüyecek olan işçiler, kamu emekçileri, mimarlar, mühendisler, hekimler, emekliler, kadınlar ve gençler kol kola, omuz omuza hakkını, hukukunu savunacak. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz."

KAYNAKLAR HERKESE YETER

Görgün, Türkiye’de son zamanlarda hayatta kalmanın dahi zorlaştığını vurgulayarak “İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için değil; ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın” denildi.

Görgün, alım gücünün enflasyona ezildiğini dile getirdi, “Vergi yükü bizlerin sırtına yüklenirken sermaye ise keyfine göre vergi veriyor; bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor. Yıllardır uygulanan ücretleri geriletmeye yönelik ekonomi politikalarının sonucu olarak, borçlanarak yaşamaya mahkum edilen milyonlar, bugün yüksek faizler nedeniyle borç batağında” dedi.

AYM KARARINI HATIRLATTI

Görgün, Taksim Meydanı'na ilişkin Anayasa Mahkemesinin geçen aralık ayında son kararını verdiğini hatırlatarak, "Doğrudan bu karardaki ifadelerle söylersek, 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bizler de bu hakkı kullanacağız. Bu sene, başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında coşkuyla, umutla buluşacağız." diye konuştu. Görgün, bir gazeticinin sorusu üzerine, her işçi ve emekçinin 1 Mayıs'ta olma hakkı bulunduğunu söyledi. Taksim'e 1 Mayıs'ta temsili olarak çıkmayı kabul etmediklerini anlatan Görgün, "1 Mayıs'ı kutlamak isteyen tüm emekçi ve işçilerle 1 Mayıs'ta Taksim'de alanda olacağız." ifadesini kullandı.

Görgün, Taksim Meydanı için resmi bir izin başvurularının olmadığını aktararak, "Bu aynı zamanda sendikal bir eylemdir, özel izne gerek yok. Herkesin hakkıdır. Kamu makamlarına bilgi vereceğiz. Bu arada İstanbul Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağımızı ve buna ilişkin yasal dayanaklarımızı bir dosya halinde verdik. Yani kamu makamlarını haberdar ettik" dedi.

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İZMİR’DE 1 MAYIS’IN ADRESİ GÜNDOĞDU MEYDANI OLDU

İzmir’deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının bu seneki adresi de Gündoğdu Meydanı olacak. DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun oluşturduğu tertip komitesi, 1 Mayıs’ı Gündoğdu Meydanı’nda kutlamak için İzmir Valiliği’ne başvurdu. İşyerlerinde ve ilçe meydanlarında yapılacak özel kutlamaların ardından İzmirli işçi ve emekçiler Alsancak, Basmane ve Cumhuriyet Meydanı’nda belirlenecek yürüyüş güzergâhlarından Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek miting ve konserle kutlamalar sona erecek.