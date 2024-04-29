Emekli 3 ayda 1500 lira kaybetti

BirGün / ANKARA

Yılbaşında zamlanan asgari ücret ve emekli aylığı üç ayda eridi. Hayat pahalılığı karşısında satın alma gücü giderek düştü. Asgari ücret 2 bin 550 lira, en düşük emekli aylığı ise 1500 lira eridi.

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emekli aylıklarındaki üç aylık erimeye dikkat çekerek, “10 bin liralık emekli aylığı 3 aylık enflasyona yenilerek, alım gücü 8 bin 500 liraya düştü. Ama iktidar emeklilerimizin feryadını duymuyor” dedi. 2023 yılında TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıkladığını ancak gerçek enflasyonu yüzde ENAG tarafından açıklanan yüzde 127,21 olduğuna vurgu yapan CHP’li İlgezdi, “Bir hayal aleminde rakamlar açıklıyorlar. TÜİK enflasyonu düşük açıklamak için her türlü hesaplamayı iktidarın lehine yaparken, iktidar TÜİK’in açıkladığı oranda bile bir emekli zammı yapmadı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yarısı kadar artırıldı. Zaten enflasyona ezdirilen emekli maaşı 2024 yılının ilk dört ayında da eridi. Alım gücü ilk 3 ayda bin 500 lira eriyen emekli nefes alamaz durumda. İktidar ise lüks ve şatafat dolu yaşantıları içerisinde emekliyi, asgari ücretliyi unutmuş durumda” dedi.

İlgezdi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretlinin ise 2024’ün ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira enflasyon için yok oldu. Üstelik bu rakamlar TÜİK verilerine göre, yani gerçek enflasyona göre durum daha da vahim. 17 bin 2 lira olan asgari ücret ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indi” diye konuştu.