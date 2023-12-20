Emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin hangi tarihte yatırılacağı netleşti. Meclis’te görüşmeleri süren düzenleme, önümüzdeki hafta yasalaşacak. İkramiyeler ise 28-29 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Böylece yoksulluk sınırının 47 bin lirayı aştığı Türkiye’de, emekliler 5 bin lira ile ‘nefes’ alacak.

Türkiye’nin zorlu ekonomik koşulları halkın geçim problemini her geçen gün daha fazla büyütürken çalışan emeklilere ikramiye ödemesine ilişkin tarih netleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre AKP Grup Başkanlığı, yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak.

Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kurul’dan geçirilmesi planlanıyor.

Bankalara da gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emeklinin hesabına 5 bin TL’lik ikramiyeler yatırılacak.

BİSAM tarafından yapılan hesaplamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2023 için 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı 47 bin 544 lira olarak belirlenmişti.