Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler AKP iktidarının açıklayacağı ikramiyeye çevrildi. Masada 3 seçeneğin olduğu konuşulurken en güçlü formülün ise emekliler yılına özel artışla ikramiyelerin yüzde 100 artırılması.

Türkiye’nin zorlu ekonomik koşulları halkın geçim problemini her geçen gün daha fazla büyütürken durum emekliler için çok daha ağır.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, emekli ikramiyesi ile ilgili masada 3 seçenek var. Seçeneklerden 2'sinin öne çıktığı konuşuluyor.

Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

BİRİNCİ FORMÜL

Emekli ikramiyelerindeki artış için en güçlü formüllerden bir tanesi yüzde 50 artış oldu. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekliler 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Böylece Temmuz emekli maaşı zammı öncesi tüm emekliler hesaplarında 6 bin lirayı görmüş olacak.

İKİNCİ FORMÜL

Emekliler yılına özel artışla ikramiyelerin yüzde 100 artırılması en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak. İki ikramiye toplamıyla beraber 2024 yılında tüm emekliler 8 bin lira ödeme almış olacak.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira olarak uygulandı. Son formül ise bu rakamın bayram ikramiyeleri için de uygulanması oldu. Bu senaryo gerçekleşirse 2024 yılında emekliler yılına özel 10 bin lira ödeme yapılmış olacak.