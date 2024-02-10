Emekli ikramiyesi zammında masada 2 rakam var

2024 yılında emekliye verilen bayram ikramiyelerine zam yapılacağına ilişkin açıklamalar sonrası gözler, artışın ne kadar olacağına çevrildi. Emekliye ikramiye zammında iki formül öne çıkıyor. Konuşulan rakamlara göre, emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin veya 5 bin lira olacak.

Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyelerinin yüzde kaç zamlanacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" açıklaması sonrası gözler emekliye ikramiye zammına çevrildi.

Peki, emekliye bayram ikramiyesi düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? Emeklinin bayram ikramiyesine zam için konuşulan formüller neler?

Milyonlarca emekli yapılan ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşı farkları hesaplara yattı. Böylece emeklilerin toplam ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 oranında oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Zamlı maaşların belirlenmesinin ardından bu yı nisan ve haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışmasının ayrıntıları da netleşiyor.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, bayram ikramiyesine zam için 2 formülün öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Birinci formül emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak şeklinde. Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

İkinci formülde ise "Cumhuriyetin 100. Yılı" dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var. Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek. Böylece emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya çıkartılması söz konusu olacak.

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

Söz konusu çalışmanın tamamlanarak TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması ve düzenlemenin mart ayının son haftasına kadar yasalaşması bekleniyor. Bu arada ikramiye artışında yıllık enflasyon rakamlarının da dikkate alınabileceği konuşuluyor.