Emekli, işsiz, ücretli AKP’ye oy vermedi

Erdoğan, seçim yenilgisini ısrarla sandığa gitmeyen seçmene bağlıyor. IPSOS’un son araştırmasına göre ise AKP seçmeninin yüzde 28,8’i başka partileri tercih etti. Emekliler, işsizler, ücretliler... AKP’den kopuş büyük.

Politika Servisi

Yerel seçimlerden büyük bir yenilgi ile ayrılan iktidar blokunun krizi sürüyor. Tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP içerisinde işler kızışırken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yenilgi havasını üzerinden atmanın yollarını arıyor. Kendilerinden kopma yaşanmadığı konusunda ısrar eden Erdoğan, yurttaşın sandığa gitmeyerek bir mesaj verdiğini ve bu mesajın da gerekli değişimle aşılacağını ileri sürüyor. Seçmenin mesajını aldıklarını sık sık vurgulayan Erdoğan’ın değişimden ne kastettiği ise şimdilik muallak.

Öte yandan derinleşen ekonomik krizin etkilerini, sefalet ücretlerine mahkûm edilen emeklileri, işsizlikle boğuşan milyonları ağzına bile almayan Erdoğan, bütün bir sonucu sandığa gitmeyen seçmene bağlayarak yenilginin boyutunu hafifletmek istiyor. Ancak Erdoğan’ın ağzına bile almadığı tüm bu kesimlerin iktidarı yerel seçimlerde ikinci parti konumuna taşımasındaki payı çok daha büyük. IPSOS Araştırma Şirketi’nin son paylaştığı veriler de bunu kanıtlar nitelikte.

AKP SEÇMENİNİN %28,8’İ BAŞKA PARTİLERE OY VERDİ

IPSOS’un seçimlerin hemen ardından toplamda 2 bin 29 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Mayıs seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 84’ü bir kez daha sandığa gitti. Erdoğan’ın yenilginin ana sebebi ilan ettiği sandığa gitmeyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı.

Araştırmaya göre yenilgideki asıl büyük pay AKP’den kopan seçmen oldu. Buna göre yine Mayıs seçimlerinde AKP’yi destekleyen seçmenin sadece yüzde 54,1’i AKP’yi tercih etti.

AKP’den kopan seçmenin ise yüzde 13,3’ü CHP’ye, yüzde 3,7’si MHP’ye, yüzde 5,9’u Yeniden Refah Partisi’ne, yüzde 1,9’u İYİ Parti’ye, yüzde 1,4’ü ise DEM Parti’ye kaydı. Seçmenin yüzde 2,6’sı ise diğer partileri tercih etti. Bu sonuçlara göre AKP seçmeninin yüzde 28,8’i başka partilere oy verdi.

İYİP SEÇMENİNİN %42,6’SI CHP’YE OY VERDİ

Cumhur İttifakı’nın bir diğer öne çıkan ortağı MHP’de de durum farklı çıkmadı. MHP Seçmeninin yüzde 17,8’i sandığa gitmezken, yüzde 20,4’ü CHP’yi, yüzde 9,5’i Yeniden Refah Partisi’ni tercih etti.

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise sandığa gitmeyen seçmen oranında muhalefetin de ciddi bir payının olduğu oldu. CHP’ye Mayıs seçimlerinde oy veren seçmenin yüzde 10,3’ü sandığa gitmezken İYİ Parti’de bu oran yüzde 11,2 olarak belirlendi. Öte yandan CHP’nin İYİ Parti seçmeninin yüzde 42,6’sının oyunu aldığı da dikkat çekti.

İŞSİZLER, EMEKLİLER, AKP’YE SIRTINI DÖNDÜ

Araştırmaya damga vuran sonuçlardan bir diğeri ise ülke sorunlarından en fazla etkilenen kesimlerin sandıktaki tercihi oldu. Araştırmada çalışma durumlarına göre oy dağılımları incelendiğinde çalışanların yüzde 38’i CHP’ye, yüzde 33’ü AK Parti’ye oy verdi. Erdoğan’ın ‘bu sene onların yılı olacak’ sözleri ile açlık ve yoksulluk sınırının altında ödeneklere mahkûm ettiği emeklilerin yüzde 58’i CHP’ye, yüzde 21’i AK Parti’ye oy verdi. Araştırmaya göre işsizlerin AKP’yi tercih ettiği oran yüzde 27’sinde kalırken CHP’ye oy veren işsizlerin oranı yüzde 45 oldu.

AKP’nin önde olduğu kesimlerden ev hanımlarının oranında AKP, CHP’yi geride bırakabildi. Ev hanımlarının yüzde 43’ü AKP’yi yüzde 32’si CHP’yi tercih etti.