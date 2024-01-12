Emekli maaşları E-Devlet’e yansıdı

Ekonomi yönetimi 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yönelik ek bir düzenleme yapmaya hazırlanırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış yeni maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına yüklendi.

Ekonomi yönetimi 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yönelik ek bir düzenleme yapmaya hazırlanırken, yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına yüklendi.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebiliyorlar. Emekliler tahsis numaralarına göre yeni maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren çekebilecekler. Ek zam yapılırsa, bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılacak veya arada ek ödeme olarak verilecek.

Geçen yıl yapılan bir yasal düzenleme ile aldığı maaş ne olursa olsun, en düşük emekli aylıkları seyyanen ödeme ile 7500 liraya tamamlanıyordu. Bu durumda olup da kök maaşı 5500 lira ve altında olanlar, enflasyon farkı olarak verilen yüzde 37.57’lik zamma rağmen yine 7500 lira maaş alacaklar.

YASAL DÜZENLEME YAPILIRSA FARK ALACAKLAR

Bu durumda olanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı için yeni bir seviye belirlenecek. Örneğin yeni taban maaş 10 bin 500 lira civarında belirlenirse, hâlen 7500 ile 10 bin 500 lira arasında maaş alanlar için de kademeli bir artış yapılması ihtiyacı doğacak.