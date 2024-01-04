Emekli maaşları için bir talep de TÜM EMEK DER'den: Rakam verildi

TÜM EMEK DER, emekli maaşlarına zam talep etti. En düşük emekli aylığının asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirten dernek, emekliler arasında ayrım yapılmadan eşit zam istediklerini kaydetti.

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER), en düşük emekli aylığının asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirterek, emekliler arasında ayrım yapılmadan eşit zam istediklerini bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı itibarıyla resmi evraklara, vergi ve cezalara yüzde 58, gıda ürünlerine ise yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldığı belirtildi.

"EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ KALMADI"

SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon olan yüzde 37,57 zam öngörüldüğünü, sendika sözleşmesi ile Emekli Sandığı emeklisine ise yüzde 49,25 zam verildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Emeklilerin alım gücü hiç kalmadı, artık pazara da gidilemeyecek hale gelmiştir. Yoksulluk ve açlık sınırları emeklilerin durumunu anlatmak için kriter olmaktan çıkmıştır. Tüm emekliler sefalete terk edilmektedir. En düşük emekli aylığının asgari ücret tutarında olması gerekmektedir. Emekliler arasında ayırım yapılmamalı, emeklileri kutuplara bölmeden eşit zam ve eşit maaş istiyoruz. Tüm emeklilere de seyyanen zam yapılmalıdır. Sosyal devlet anlayışı ile emeklilerimizin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi gerekmektedir."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulunmuştu.