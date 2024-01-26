Emekli maaşlarında zam farkı ödenmeye başlandı: Kim, ne kadar alacak?

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri bugün başladı. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine bugün başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere maaşlarında oluşan aylık farkının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek, 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenecek.

Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

2023 YILI EK ÖDEMESİ

Maluliyet derecesi ve göstergesine göre 16 bin 739 lira 16 kuruş ile 30 bin 434 lira 84 kuruş arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek, bugün ödenecek.

ZAMLI MAAŞLAR

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu;

>> 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

>> 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL alacak.

>> 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

>> 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

>> 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.