Emekli ödemesine yargı yolu

İktidarın zam bekleyen emeklilere tek seferlik ödeme yapma kararı almasına tepkiler sürüyor. TÜED Başkanı Ergün, emekliler arasında ayrımcılığa neden uygulamayı karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Ekonomi Servisi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, devletin emekliler arasında ayrımcılık yaptığını, son olarak da Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla verilecek ikramiye ödemesinde çalışan-çalışmayan ayrımıyla karşılaştıklarını belirterek bu ötekileştirmeye karşı yasal ve Anayasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.

TÜED Genel Başkanı Ergün, emeklilikte reform olarak sunulan tek çatı sistemiyle adaletsizliklerin ortadan kalkacağına inandıklarını ancak gelinen noktada ayrımcılıkların derinleşmesiyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Ergün şu ifadeleri kullandı: "Bir devletin öz evlatları, üvey evlatları ayrımı olmaz. Yapılan tam da budur. Hem çalışma hayatında hem emeklilikteki çalışma hayatında olmak üzere 2 kez sigorta primi ödeyen emeklilerimiz bütün bunlar yetmezmiş gibi hem gittiği hastanelerde hem de ilaç aldığı eczanelerde sağlık katkı payları ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu durum ne vicdanlara sığar, ne adalete sığar. Bu ötekileştirmelere karşı öncelikle yasal ve anayasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz."

Zam taleplerini de dile getiren Ergün, "Yetkililerimizden de bu adaletsizliğin giderilmesini ve emeklilerimizden sağlıkta katkı payının kaldırılmasını, ağır kış şartları gelmeden de temmuz ayında memurlara yapılan 8 bin 77 TL seyyanen artışın, kök ücretlere yansıyacak şekilde bütün emekli aylıklarına yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.