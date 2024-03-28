Emekli olduğunu açıklayan Yıldız Tilbe, düşük aylıkları eleştirdi

Sosyal medyadan emekli olduğunu açıklayan şarkıcı Yıldız Tilbe, düşük aylıklara sitem ederek "Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin" diye yazdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli olduğunu duyurcan şarkıcı Yıldız Tilbe, düşük emekli maaşlarını eleştirdi.

"Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı, ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" diyerek sitem etti.

Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullandı:

"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?"