Emekli olmak için Almanya'dan gelen çift ve çarptıkları kişi hayatlarını kaybetti
Almanya'dan Denizli'ye emeklilik işlemlerini tamamlamak için gelen Mehmet ve Hatice Şandede çifti ve çarptıkları elektrikli bisikletin sürücüsü Adem Gökin yaşamlarını yitirdi.
Denizli Tavas'ta elektrikli bisiklete çarpmasıyla savrulup yol kenarındaki mezarlığa yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Mehmet Şandede (45) ile eşi Hatice Şandede (43), toprağa verildi. Almanya'da yaşayan Şandede çiftinin emeklilik işlemleri için Denizli'ye geldikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Adem Gökin (68) ise Karahisar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Karahisar Mahallesi Kuyucak-Tavas kara yolunda meydana geldi. Tavas istikametine giden Mehmet Şandede, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip Adem Gökin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki Karahisar Mahalle Mezarlığı'na yuvarlandı. Kazada üç kişi de hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 1 çocukları olan Şandede çiftinin hırdavat pazarlama işi yaptıkları Almanya'dan, emeklilik işlemleri için Denizli'ye geldiği öğrenildi. Şandede çifti, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Nikfer Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada ölen bisiklet sürücüsü Adem Gökin ise Karahisar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.