Emekli olmak için Almanya'dan gelen çift ve çarptıkları kişi hayatlarını kaybetti

Almanya'dan Denizli'ye emeklilik işlemlerini tamamlamak için gelen Mehmet ve Hatice Şandede çifti ve çarptıkları elektrikli bisikletin sürücüsü Adem Gökin yaşamlarını yitirdi.

Güncel 19.09.2023 17:17 Giriş: 19.09.2023 17:17

Güncelleme: 19.09.2023 17:21 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA