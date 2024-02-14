Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi

FETÖ'nün kumpasına uğrayan eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.

3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında FETÖ kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almıştı.

FETÖ KUMPASI

FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 13 kişi ile birlikte 3. Ordu Komutanı olduğu dönemde yargılanan Saldıray Berk, 2016 yılında beraat etmişti.

Berk, Erzincan'da aralarında Gülen cemaatinin de bulunduğu bazı cemaatlerin yasa dışı faaliyetlerini soruşturması nedeniyle "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koymaktan suçlanmıştı.

Ergenekon Davası'nda "Efe" kod adıyla gizli tanık olan İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, Saldıray Berk'in önünü kesmek için yalan ifade verdiğini itiraf etmişti.

Berk'in genelkurmay başkanı olabileceğinin o dönem FETÖ'cü albaylar arasında konuşulduğunu anlatan Bozkurt, "Kod adım 'Efe' idi. Böylece, Cihaner, Çiçek, Berk ve Gençoğlu bir soruşturma kapsamına alındı. Cemaat’in Berk’in yükselmesini önleme projesi gerçekleşmiş oldu. Bu soruşturmada amaç Cihaner değil, Berk’in yükselmesini önlemekti. Nitekim bu operasyon ve devamında gelen Balyoz, Ergenekon gibi davalarla TSK’nın komuta kademesi Cemaat’in istediği gibi şekillenmiştir" demişti.

Saldıray Berk, kuvvet komutanlarının istifa ettiği 2011 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında emekli edilmişti.

CENAZE PROGRAMI

Berk'in cenaze programını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Müyesser Yıldız, "Uzun süredir hasta olan Berk, yarın (15 Şubat) öğle namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

SALDIRAY BERK KİMDİR?

1962'de Selimiye Askerî Ortaokulu’ndan, 1966'da Kuleli Askerî Lisesi’nden, 1968 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu’nu tamamladı. 1976 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri’ne bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı. 1978'de Kara Harp Akademisi’ni bitirdi.

Kurmay subay olarak 39. Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, ile Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu öğretim üyeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Plan Subaylığı, Moskova Kara Ataşeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü ve 9. Piyade Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1995 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2003 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti.

Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanı daha sonra da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı’na, 2010 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atandı. 2011 yılında emekli oldu. Ergenekon davasında tutuksuz yargılandı.

Saldıray Berk daha sonra Vatan Partisi'ne üye oldu. Berk, üyelik kararını "Gerçek Türk milliyetçileri bu çatı altında birleştiği, deneyimli ve genç kadrosuyla ülke yönetimine talip olduğu için Vatan Partisi’ndeyim" sözleriyle açıkladı.

Saldıray Berk, Haziran 2020'de başlatılan 'HDP kapatılsın' başlıklı bildiriye de imza attı.