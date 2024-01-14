EMEKLİ PROMOSYONU: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Yeni yıl itibariyle emekli promosyonu da bankalar tarafından güncellenmesiyle birlikte hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde. Bankalar emeklilere dönük 15 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası başlatırken emekli ve emekliliğe hak kazanmış yurttaşlar hangi bankanın kedileri için daha avantajlı olacağını araştırıyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

EMEKLİ PROMOSYONU | 2024 Ocak ayı itibariyle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok emekli maaşları da dahil olmak üzere pek çok maaş ve vergide yeni fiyatlar duyurulmaya başlandı. Bankaların emekli maaşı alan müşterilerine emekli maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları emekli promosyonu da bu durumdan etkilenerek güncellendi. Bu durumla birlikte milyonlar emekli ve emekli maaşı hak sahibi hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu gündeme getirmeye başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

Emekli Promosyonu 15 bin TL'ye ulaştı

2024 ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların güncellediği kullanıcılarına emekli maaşlarını taşımaları karşıladığında uyguladıkları banka promosyonu tutarında en yüksek ücret 15 bin TL'ye ulaştı.

Türkiye Finans ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans; aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilerine;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar,

promosyon ödemesi yapıyor.

AkBank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklililer AkBank'ta 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

ING bank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon teklifi sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaşı promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız;

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL

nakit promosyon ödemesi alırsınız.

QNB Finansbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu veriyor.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

Yapı Kredi ne kadar emekli promosyonu veriyor?

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunduğu belirtiliyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2024 olarak ifade edilirken emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus promosyonu öneriliyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL

tutarında nakit promosyon sunulmaktadır.

Bankalar Promosyon Tekliflerini GüncelliyorListemizde yer alan ve almayan pek çok banka güncel oranlarda emeklilere ve emekli olmaya hak kazanmış yurttaşlara dönük promosyon tekliflerini güncelliyor. Bankalar tekliflerini güncelledikçe haberimizde yer alacaktır.

Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.