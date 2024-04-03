Emekli sandıkları patlattı

Ekonomi Servisi

İktidarın hezimete uğradığı yerel seçimlere çoğunluğu 10 bin liraya mahkûm edilen emekliler damga vurdu. Emekli nüfusunun yüksek olduğu 20 ilin sadece 2’sinde AKP’li adaylar kazandı. CHP ise 20 ilde kazandığı il sayısını 7’den 13’e yükseltti. Emeklilerin isyanını dile getiren bir yurttaş, "Emekliler sandıkları patlattı" dedi.

Yerel seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan AKP'nin, özellikle yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu illerdeki başarısızlığı dikkat çekti. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranının en yüksek olduğu 20 ilin sadece 2'sini AKP'li adaylar kazandı. Bu illerin 13'ünü CHP kazanırken, 3'ünü MHP adaylar, birini DEM Parti, birini ise YRP kazandı. 2019 yerel seçimlerinde söz konusu 20 ilin 7'sini AKP'li adaylar, 4'ünü MHP'li adaylar, 7'sini CHP'li adaylar, birini TKP'li aday, birini de bağımsız aday kazanmıştı. CHP, TÜİK verilerine yaşlı nüfus oranının yüzde 20 ile en yüksek olduğu il olan Sinop'ta belediyeyi yeniden kazanırken, yüzde 19,5'luk yaşlı nüfus oranıyla ikinci sırada yer alan Kastamonu ve yüzde 18,3'lük oranı ile üçüncü sırada yer alan Giresun'u da almayı başardı. Artvin, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Burdur, Amasya, Bartın, Zonguldak, Aydın ve Bolu'da CHP'nin adayları da kazandı. Çankırı, Kırklareli ve Tokat'ta MHP, Çorum ve Ordu'da AKP adayları, Dersim'de DEM parti, Yozgat'ta ise YRP adayı kazandı.

DERS VERDİK

Emekli esnaf Ali Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerinde "Sandıkları patlatıyor muyuz?" sorusunu hatırlatarak, emeklilerin iktidara ders verdiğini söyledi. Öncü, "Ben çalışıyorum, çalıştığım için iyi, çalışmayanlar ölü. Santimle alıyorlar, gramla yiyorlar. Seçimde işte gördün ortalığı. Seçimde ne yaptı, emekli; yüklenebildiği kadar yüklendi dersi verdi işte. Patlattı sandıkları" dedi. Emekli Cengiz Duyar ise "Dünya kadar borç var. Aldığım yarım kilo domates başka da alamıyorum, bakıp bakıp gidiyorum, bakıp bakıp gidiyorum. Kurban gelirse pay verirler herhalde başka da ne yapacaklar? Temmuz ayına da çıkarsak Allah büyük" diye konuştu.