Emekli üretti, Saray tüketti

İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Artvin’e, İstanbul’dan Ankara’ya kadar emekliler 41 kentte sokağa çıktı. “Emeklilerin üretti, Saray tüketti” diyen Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, mücadele için örgütlenmeye çağırdı.

Dilan ESEN

Emekliler, AKP iktidarının kendilerine dayattığı yoksulluk ve açlık düzenine karşı 41 kentte sokağa çıktı.

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından İzmir’den İstanbul’a, Artvin’den Antalya’ya kadar pek çok kentteki eylemlerde, “yönetim krizine” isyan edildi.

41 kentin sokaklarında “Rahat koltuklarında oturanlar sesimizi iliklerine kadar hissedecek” denildi.

EKMEĞİMİZİ ÇALDILAR

İstanbul’da Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk heykelinin önünde gerçekleştirilen eylemde sadece Tüm Emeklilerin Sendikası’nın üyeleri değil, yoldan geçen emekliler de katılarak destek verdi.

Ankara, Tokat

Burada konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Sözcüsü Mustafa Durna, “Emekliler susmuyor, artık korkmuyor. Daha birkaç gün önce polis ve astsubay emeklileri iktidara kırmızıkart gösterdi. İktidardan alacağımız var. Bu iktidar çocuklarımızın torunlarımızın ekmeğini çaldı. Emekliler eğer açlık kuyruklarındaysa bunun sebebi, utanması gereken iktidar. Bu iktidar bize ‘Size verecek paramız yok’ dedi. Emekli ikramiyelerini 3 bin lira olarak lütfetti. Biz kimseden cep harçlığı istemiyoruz. Biz açlık ve yoksulluğa mahkûm edilirken bu paralar nereye gitti? Bu paraları TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla işçinin parasından emeklinin aylığından çaldılar, KKM’ye gitti, Londra’daki tefecilere, dolar milyonerlerine gitti” diye konuştu.

Edirne, Düzce

Basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise sözlerine, “AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor” diyerek başladı ve ülkedeki yönetim krizine dikkat çekti. AKP’nin iktidarda olduğu 22 yıl boyunca vahşi kapitalizmin neoliberal politikalarını acımasızca uyguladığına değinen Ergen, şu ifadeleri kullandı: “Yarattıkları siyasi ve ekonomik kaostan, siyasal İslamcı tek adam yönetimini yukarıdan aşağıya yapılandırdılar. Bu yönetim anlayışı emeklilere derin yoksulluk, açlık, daha doğrusu ölüm sınırında bir yaşam olarak geri döndü. Emekliler bırakın beslenmeyi, yatağa aç giriyor, karnını doyuramıyor. Emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyor. Emeklilerin tek gidebildiği yer, parklardaki belediye bankları oldu. Boş vaatlere kulak asmayın, haklarınızın çalınmasına sessiz kalmayın. Kurtuluş kendi ellerinizde. Onun da yolu örgütlenmekten geçer. AKP ve iktidar ortaklarının yüzdelik maaş artışları bir çözüm değil. ‘Sosyal Güvenlik Reformu’ derhal iptal edilmeli. Memurlara verilen seyyanen ödenek, bütün emeklilerin maaşına hemen eklenmeli ve en düşük emekli maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmeli. İntibak yasası tez zamanda çıkarılmalı. Bayram ikramiyesi yerine yılda 4 kere ve asgari ücret düzeyinde ödeme, ikramiye olarak her emekliye ödenmeli. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve sağlık katkı payları kaldırılmalı. Bütün hastanelerde her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretsiz olmalı. Emekliler için ‘Toplu Sözleşmeli Sendika’ yasası çıkarılmalı. Sendikalarımıza dokunulmamalı. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli.”

İzmir, Konya

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SARAY 145 BİN EMEKLİ AYLIĞI YEDİ

Emekliler, iktidarın ceplerinden çaldığı paraya isyan ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3’e katlandığını belirtti. “Emekliye ‘Kaynak yok’ diyen Erdoğan’ın Saray’ı dakikada 34 bin 837 TL yani 3,5 emeklinin maaşı harcadı” diyen Bulut, şunlara dikkat çekti: “Saray 1 ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi. Sadece şubat ayında saray, 1 milyar 454 milyon 809 bin lira harcadı. Artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209 oldu. AKP, iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 6 çeyrek altın alınabilirken bugün bu sayı 2,5 çeyrek altına düştü.”