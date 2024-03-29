Emekli uyardı: Sefalete mahkûm edene oy yok

Emek Servisi

Denizli ve Hatay’da alanlara çıkan emekliler, insanca yaşayacak ücret taleplerini dile getirerek, "Emeklileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkûm edenlere oy yok" dedi. DİSK Emekli-Sen üyeleri Denizli Çınar Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Emekli yurttaşlar adına açıklama yapan Durmuş Kartal, "Emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için sokağa çıktığı her gün ise mücadele tarihine kazınacak. Emekliler, talep ettikleri, hak ettikleri bayram ikramiyelerine er ya da geç kavuşacak” dedi. İnsanca bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kartal iktidara "Emeklileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkûm edenlere oy yok" diye seslendi.

Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Şubesi üyeleri ise eski pazar yerinde bir araya geldi. Emekliler adına açıklama yapan sendikanın Şube Başkanı Mustafa Çankaya, “Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük Emekli kök maaşı, en düşük memur maaşından az olmamalıdır" diye konuştu.