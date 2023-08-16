Emekli yurttaş: Geçinemiyorum, bu yaşta çay bahçesinde çalışıyorum

Emekli yurttaşlar düşük maaşlara isyan etti. Emekli İsmail Değer, "Şu anda 11 bin lira maaş alıyorum. Daha az maaş alanlar da var. Geçinemiyoruz. Paramız yetmiyor. Ek iş olarak bu yaşta çay bahçelerinde çalışmaya devam ediyorum. İşi olmayan ne yapacak?" dedi. Bir başka emekli Hüseyin Elmayaran ise, "2 bin liraya kirada oturuyordum. Ev sahibi kirayı 7 bin lira yaptı. Benim emekli maaşım 8 bin 500 lira. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl memnun olayım" diye konuştu.

Sinop’ta yaşayan emekli yurttaşlar, maaşlarının yetersiz olduğunu ifade ederek, hayat pahalılığından dert yandı. İsmail Değer, "Şu anda 11 bin lira maaş alıyorum. Daha az maaş alanlar da var. Geçinemiyoruz. Paramız yetmiyor. Ek iş olarak bu yaşta çay bahçelerinde çalışmaya devam ediyorum. İşi olmayan ne yapacak" dedi. Bir başka emekli Hüseyin Elmayaran ise, "2 bin liraya kirada oturuyordum. Ev sahibi kirayı 7 bin lira yaptı. Benim emekli maaşım 8 bin 500 lira. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl memnun olayım" diye konuştu.

Türkiye’nin en yaşlı ili olan Sinop’ta emekli yurttaşlar maaşlarının yetersiz olduğundan yakındı. İsmail Değer, şöyle konuştu:

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM, YETMİYOR”

"Geçmiş yıllarla şimdiki yıllara baktığımızda her yıl birbirinden farklı. Seçimden sonra verilen vaatler vardı. Hükümet belirli vaatlerde bulundu. Ama tabi onun peşine de bir sürü zamlar oldu. 1900 lira emekli farkı aldım. Şu anda 11 bin lira maaş alıyorum. Daha az maaş alanlar da var. Geçinemiyoruz. Paramız yetmiyor. Ek iş olarak bu yaşta çay bahçelerinde çalışmaya devam ediyorum. İşi olmayan ne yapacak? Onu da bilemiyorum ama Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ev kiralarının 15 bin lira olduğu söyleniyor. 8 bin liradan aşağı ev olmadığı söyleniyor. En kötü bodrum katlarının 4 bin lira olduğu söyleniyor. Bugün 7 bin 500 lira emeklilik maaşı alan bir vatandaşı düşündüğümüzde tabii ki zor. Geçen sene aldığımız ürünleri bu sene kıyasladığımızda yüzde 100 zam farkı var. 10 liraya aldığımız ürün 20 lira oldu. Ben geçen sene balıkçıda çalışıyordum. Geçen sene 50 liraya sattığımız balıklar şu an tezgâhta 100 lira. Alım gücü de düştü. Ben şu anda emekliyim ve çay bahçesinde çalışıyorum çünkü çalışmak zorundayım. Yetmiyor. Bir takım düzenimiz var bunun devam etmesi için çalışıyorum."

"BİZİ DENİZE DÖKSÜNLER DAHA İYİ, ÇOK FENA DURUMDAYIZ"

Hüseyin Elmayaran, "Emekli maaşından ben nasıl memnun olayım? 2 bin liraya kirada oturuyordum. Ev sahibi kirayı 7 bin lira yaptı. Benim emekli maaşım 8 bin 500 lira. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl memnun olayım? Pazarda domates 30 lira, soğan 15 lira. Nasıl geçineceğiz? Bunun doğal gazı var, faturaları var. Çocuklara da bakıyoruz. Onların da durumu iyi değil. Ben hangi birine yetişeceğim? 7 bin lira kira. 8 bin 500 lira emekli maaşı. Perişan olduk. Bizi denize döksünler daha iyi. Çok fena durumdayız. Kişiliğimizden, aile reisliğimizden artık utanıyoruz" dedi.

"DÜNYA KRİZİ DİYORLAR DA BEN DÜNYADA ÖYLE BİR KRİZ OLDUĞUNU GÖRMÜYORUM”

Mahmut Değer ise şunları söyledi:

“Emekli maaşının bana yetme ihtimali yok. Şu şartlarda yetiyor diyen de yalan konuşuyordur. Ülkede bir kriz var ama bu krizin adı nedense konulamıyor. Dünya krizi diyorlar da ben dünyada öyle bir kriz olduğunu görmüyorum çünkü adamlar buraya gelince kral gibi yaşıyorlar. Bu nasıl bir kriz? Nedense bizi vuruyor sadece bu krizler. Ben bunu anlayamadım. Ev kiralar olmuş 15- 20 bin lira. Bir asgari ücret 11 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Bunlar ne yapacaklar? Sokakta yaşayıp, çaldır mı kuracaklar? Memur maaşını 22 bin lira yaptılar. Emeklinin suçu ne? Emekli insan gibi yaşamayacak mı? Emekliyi ezdirmiyoruz diyorlar her gün eziliyoruz. Allah razı olsun ezdirenlerden. Ne diyelim."

"MAAŞIM 10 BİN 500 LİRA. HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Tayfur Güven de "Memnun değilim. Geçinme şansımız da yok. Ben öğretmen emeklisiyim. 2 seneden beri asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorum. Şu andaki maaşım 10 bin 500 lira. Hiç memnun değilim hanımım da emekli. Bir oğlumuz var onu zar zor okutuyoruz. Hükümetin bu işe tekrar bir bakmasını isterim. Memura seyyanen zam verdiler. Bize de bir şey yapmaları lazım. Emeklinin durumu iç açıcı değil" ifadelerini kullandı.

"GİT GİDE KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Kemal Üner ise "Emekli maaşının yetmesi imkânsız. Sürünecek kadar yetmiyor. Önceki seneler asgari ücretten fazla alıyorduk. Şimdi asgari ücret bizi geçti. Asgari ücretli de alsın ama emekli de alsın. Benim şimdi aldığım emekli maaşım kiraya bile yetmiyor. Kiralar olmuş 15 bin lira. Emekliler ne yapacak, sürünsün. Her gün her şey artıyor. Markette kasaya gidiyorum fişe bakıyorum, ‘hesaplar mısın' diyorum. 'Ağabey zam geldi’ diyor. Zam, zam, zam... Gitgide kötüye gidiyoruz. İyiye gitmeyecek bence" dedi.

"HÜKÜMETTEN BU ARA EMEKLİYE MÜJDE BEKLİYORDUK AMA VERMEDİLER"

Cevat Bayraktar da "Aldığım emekli maaşım şu anda yetmiyor. Eskiden biraz daha iyiydi ama şimdi hayat pahalılığı çoğaldı. Her şeye zam geldi. Hükümetten bu ara emekliye müjde bekliyorduk ama vermediler. Sanırım yılbaşına kaldı. Türkiye’de emeklilerin çoğu ek iş yapıyor. Ek iş yapmadan geçinmenin şansı yok. Ev kiraları olmuş 10 bin lira. Haftada bir pazara gidiyoruz 700-800 lira tutuyor" dedi.