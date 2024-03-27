Emekli zammı temmuzda

Ekonomi Servisi

Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ve seyyanen zam emeklilere bir kötü haberde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, maaş zammı için temmuz ayını işaret etti.

Yılmaz, büyüme hızı sürüp, deprem yükü hafifledikçe tüm kesimlere olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şunu da hatırlatalım, yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır" dedi.