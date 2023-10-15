Emekliler aç, şaka kaldıramaz!

Dilan Esen

Ülkedeki yaklaşık 16 milyon emekli açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı eylülde 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL’ye ulaşmışken bu emeklilerin 9 milyonu ise 7 bin 500 lirayla geçinmeye mahkûm.

Bunun yanında iktidarın emeklilere verileceğini belirttiği 5 bin liralık ikramiye de yaralarına deva olmayacak. 5 bin liralık ikramiyeye tepki gösteren emekliler, “Bu ikramiye değil, harçlık. AKP terbiyesizlik yapıyor” diyor.

GÖZDEN ÇIKARDILAR

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Sözcüsü Mustafa Durna, milyonlarca emeklilerin 7 bin 500 lirayla aç bırakıldığını söyledi. İktidarın emeklileri gözden çıkardığına dikkat çeken Durna, “İktidar KKM faizlerini ve yabancı tefecilerden aldığı paraları bastırmak için bizim kesemizden harcadı. Yapılan bu ikramiye emeklilerle alay etmektedir. Beklenti yeni bir düzenlemeydi ama bu durum emeklilerde hayal kırıklığı yarattı. Emekliler bu şakayı kaldıracak durumda değil” dedi.

Barınmadan gıdaya, hayat pahalılığından ilaçlara kadar pek sorunla baş başa olduklarını dile getiren Durna, şöyle konuştu: “Emeklilerin çoğu ilaca bağımlı, bu maaşla beraber yaşlılık ve gıdasızlıktan ölümler göreceğiz. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar böyle bir durumla karşı karşıya kalacak. 10 bin liranın altında ev kirası yok ama maaş 7 bin 500 TL. Barınamayıp sokaklarda yatan emekliler görecekler. İktidar emeklileri yük olarak görüyor. Emekliler ödedikleri primle Hazine’ye kattılar bu paraları. Onlara lütuf veriyormuş gibi harçlık vermek terbiyesizlik.”

“Emeklilere bir ayağı çukurda insanlar olarak bakılıyor” diyen Durna, Tüm Emeklilerin Sendikası’nın salı günü Ankara’da gerçekleşecek kapatma davasını da hatırlattı. Davaya karşı yarın İstanbul Kadıköy’deki Atatürk heykelinde saat 13.00’te eylem yapacaklarını aktaran Durna, şunları ifade etti: “16 milyon büyük kitlenin uyanmasından korktukları için iktidar, sendikamızı kapatıyor. Bizi ikinci kez kapattılar biz de dava açtık. Sendikamızın kapatılmasına, yasaklar getirilmesine karşı eylemdeyiz. Herkes sendika kurma hakkına sahip, iç hukukta ‘Emekliler sendika kuramaz’ diye bir şey yok. Buna rağmen kapatma davası açılıyor. Onlar kapattıkça biz açacağız. Çok mağdur, çok yoksul ve sahipsiz bırakılan bir emekli kitlesine sahibiz. Bu yüzden biz bu mücadeleden geri durmayacağız. Bütün emeklileri haklarını aramaya çağırıyoruz.”