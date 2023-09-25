Emekliler alanlara indi: Hakkımızı istiyoruz

Binlerce emekli "İnsanca yaşam, emeklilikte adalet" sloganıyla alanlara çıktı. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Emekli maaşlarının insanca yaşanacak düzeye yükseltilmesi için mücadele edeceğiz. Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi.

EMEK SERVİSİ

Büyük çoğunluğu 7 bin 500 liraya mahkûm edilen ve ay sonunu zor getiren binlerce emekli, DİSK'in çağrısıyla Kartal Meydanı'nda buluştu.

“2000 sonrası SGK’lıya kademeli emeklilik gelsin”, "Kademe hakkımız, söke söke alırız", “Emeklilikte insanca yaşam haktır”, “Susma haykır, emeklilik haktır”, “Birleşe birleşe kazanacağız” dövizleri taşıyan emekliler, "Sefalete teslim olmayacağız” ve “Emeklilikte adalet istiyoruz” sloganları attı.

EŞİTLİK SAĞLANANA KADAR MÜCADELE

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2000'ler sonrası çok sert geçiş yapıldığı için 1 günde 17-18 yıl emekliliği gecikenler olduğunu ve mağduriyetler oluştuğunu belirtti. "Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke gençlerine de o geleceği vaat etmektedir" diyen Çerkezoğlu, "Temmuz ayındaki artışlarda milyonlarca emekli arkadaşımız 1 lira bile ücret artışı almadı, 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkûm edildi" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaştığını ifade eden Çerkezoğlu, "Emekliler bayramdan bayrama hatırlanacak insanlar değildir. Bu ülkenin emeklisi bunu hak etmiyor. Bütün emeklilere insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir" diye konuştu.

Kıdem tazminatı hakkının kazanılmış hak olduğunu vurgulayan Arzu Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı son kalemizdir. Kırmızı çizgimizdir. Asla teslim etmeyeceğiz. Yeniden gündeme getirirlerse DİSK olarak tüm gücümüzle sonuna kadar savunacağız" dedi. Emeklilikte adaleti, eşitliği sağlayana kadar mücadele edeceklerini belirten Çerkezoğlu, "Emekli maaşlarının insanca yaşayacak düzeye yükselmesi için son nefese kadar insanca yaşayacağımız bir ücret için, başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklarımız için hep birklikte yanyana mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, birlikte mücadele çağrısı yaparak, "Bu güzelim ülkede milyonlarca emekliyi açlığa ve sefalete mahkûm ettiler. Artık emekliler torunları eve gelsin istemiyor onlara harçlık veremeyeceği için. İnsanca yaşayabilecekleri bir ücret için birlikte mücadele edelim. Artık beklemeye tahammülümüz kalmadı. Hemen şimdi emeklileri insanca yasayacak bir duruma getirin diyoruz” diye seslendi.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET

Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise yaptığı konuşmada emeklilerin taleplerini sıraladı. Kalender şunları söyledi: "Emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Emekli ücretlerinin enflasyona değil milli gelire endeksli olmasını istiyoruz; emekli aylığı bağlama oranlarının eski düzeye çekilmesini ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının dikkate alınmasını istiyoruz. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. İkramiyelerinin yılda dört defa ve en az asgari ücret seviyesinde ödenmesini istiyoruz. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için Emeklilikte İntibak Yasası çıkarılması istiyoruz. Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmesini; emeklilikte yaş şartının adil bir biçimde ve kademeli olarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz. EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilerek AKP iktidarı tarafından geriye doğru işletilen ve anayasaya aykırı işleyişin iptal edilmesini istiyoruz. Çıraklık ve stajyerliği sigorta girişi olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ve tüm bunların yaşama geçirilebilmesinin biricik yolunun emeklilerin sendikal hak ve özgürlükleri ile toplu pazarlık haklarının teslim edilmesi olduğunu biliyoruz."