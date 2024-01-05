Emekliler Eskişehir'de eylem yaptı: "Emekli taban maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir"

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, "Emeklilere maaş bağlama oranı dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirmeli ve taban maaş uygulaması güncellenmelidir. Buna göre yıllarını çalışma hayatına vermiş, değer üretmiş, emekli hakkını almış ve emekli olmuş her bireyin taban maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Yani 30- 40 yıl çalışmış, değer üretmiş ve primlerini peşin ödemiş, türlü zorluklara göğüs germiş bir emeklinin alacağı maaş, henüz işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bugün için bu miktar 32 bin lira civarındadır" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından bugün Hamamyolu Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, şunları söyledi:

"GERÇEK ENFLASYON BİL CÜMLE HALKIN YAŞADIĞI HAYAT PAHALILIĞIDIR"

"Yine TÜİK şaşırtmadı. Açıkladığı aralık ayı enflasyonu ve 2023 yılı için açıkladığı yıllık enflasyon gerçeği yansıtmıyor. Daha doğrusu yaşamımızda karşılığı yoktur. Artık TÜİK'in bizim nezdimizde güvenirliği yoktur. TÜİK'in Merkez Bankası’nın aylar önce açıkladığı enflasyon oranının bir tık altıda enflasyon açıklayacağını söylemiştik, hiç yanılmadık. TÜİK enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bağımsız ve bilim insanlarından oluşan ENAG ise enflasyonu yüzde 127,21 olarak açıkladı. Bağımsız kuruluş olan ENAG ve DİSK-AR’IN verileri bizim çalışmalarımızı doğruluyor. Bize göre de emekli maaşlarına 2023 yılı için en az yüzde 96’lık artışa ilave olarak 2024 yılı ilk 6 ayı için öngörülen enflasyon eklenmelidir. Onun için biz TÜİK verilerini hiç dikkate almadan direkt olarak iktidara seslenmek istiyoruz. Gerçek enflasyon emeklinin yaşadığı, çalışanlarımızın yaşadığı, asgari ücretlilerin yaşadığı, gençlerimizin yaşadığı, kadınlarımızın yaşadığı, kısaca halkın yaşadığı hayat pahalılığıdır. Yapacağınız maaş artışını bu kritere göre yapmalısınız.

"TABAN MAAŞ UYGULAMASI GÜNCELLENMELİDİR"

Yaşanan hayat pahalılığının giderilmesi, emeklilerin bir nebze de olsa insanca yaşaması için artık yüzdelik zamların bir anlamı kalmamıştır. Yeni bir anlayışın, yeni bir uygulamanın devreye sokulması gerekir çünkü bu kadar düşük maaşların sebebi AKP iktidarının 2008’de kanunlaştırdığı sözde sosyal güvenlik reformudur. Bugün bu uygulama iflas etmiştir. İflas etmiş bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Yeni bir yöntem bulunmak zorunludur. Yeni yöntemi biz söyleyelim; emeklilere maaş bağlama oranı dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirmeli ve taban maaş uygulaması güncellenmelidir. Buna göre yıllarını çalışma hayatına vermiş, değer üretmiş, emekli hakkını almış ve emekli olmuş her bireyin taban maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Yani 30- 40 yıl çalışmış, değer üretmiş ve primlerini peşin ödemiş, türlü zorluklara göğüs germiş bir emeklinin alacağı maaş, henüz işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bugün için bu miktar 32 bin lira civarındadır. Prim, gün sayısı, prim miktarı, eğitim, ek ödeme vb. kriterler de göz önüne alınarak emekli maaşlarına hak edişler kademe kademe eklenmelidir. Memurlara verilen 8 bin 77 lira yeni artışıyla birlikte bütün emeklilere de verilmelidir.

"GÖRÜNEN TÜİK KILAVUZ İSTEMEZ"

Emeklilerin ekonomik sorunlarının çözüm yolu budur. Bunun dışında yüzdelik artışlar çözüm değildir. Bugün yapılan artış 3 ay sonra anlamsızlaşıyor. Zira iktidar ne bürokratlarının ne de iktidar erkinin öngördüğü enflasyon oranları hiçbir zaman tutmadığı gibi yine tutmayacaktır. Görünen TÜİK kılavuz istemez. İktidarı bir noktada daha uyarmak istiyoruz. 7 bin 500 lira maaş alan emekli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamının kök maaşı çok daha düşüktür. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. O durumda yeni bir 2023 Temmuz sendromu yaşanır. Yani 6 milyon emekli yine sıfır zam ile karşılaşır ki bu tam da emeklileri diri diri mezara gömmek olur.

"SORUN ADİL BÖLÜŞÜMDÜR, SORUN TERCİH SORUNUDUR"

Emeklilere bayram ikramiyesi diye verilen 2 bin liranın güncel karşılığı kalmamıştır. Satın alma gücü yok denecek kadar azdır. Bunun yerine bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bize; bütçemiz kısıtlı, para yok hikayeleri anlatılmasın. Para yok diye ÖTV arttırıldı MTV ikiye katlandı ama şans oyunlarında vergiler yüzde 50, yani yarı yarıya düşürüldü. Demek ki sorun para sorunu değildir. Sorun adil bölüşümdür, sorun tercih sorunudur. İlerlemiş yaşların rağmen binlerce emekli Ankara’ya akın ederek 10 Aralık’ta Ankara’da görkemli miting ile talebelerini kamuoyu ile paylaşmıştı. İktidarın takip ettiğini biliyoruz fakat işlerine gelmediği anlaşılıyor. Zira taleplere dair henüz bir açıklama duymadık. Sahici bir çözüm yerine emeklileri oyalamayı, süreci seçimlere endekslemeyi tercih ediyorlar."