Emekliler Eskişehir'de eylemde: "31 Mart emeklilerin hesap sorma günüdür"

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla Hamamyolu Caddesinde bir araya gelen emekliler, emekli maaşlarını protesto etti. 'İnsanca yaşamak hakkımız, alacağız', 'Haydi şimdi çay, simit hesabı yapsana' sloganlarını atan emekliler, yılda en az dört kez ikramiye istediklerini ifade etti. Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. 31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günüdür" dedi.

"PİŞMAN OLSALAR DA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAKTIR"

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

"Bayram ikramiyelerini yılda dört kez 32 bin 861 lira olan maaş tutarın da verilmesini derhal sağlayın. Yoksa artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. Onun için 31 Mart yerel seçimleri emeklilerin hesap sorma günüdür. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, emeklilere de çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Unutmasınlar ki, o gün oylarıyla haklarımızı vermeyenlerden hesap sormayanlar, sonrasında istedikleri kadar pişman olsalar da iş işten geçmiş olacaktır. Bizler, demokratik Türkiye ve herkes için insan onuruna yaraşır, insanca yaşanacak adaletli bir gelir dağılımı mücadelesi veriyoruz. Bu haklarımızı alana dek mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Tüm emekliler, haklarımız için birleşerek mücadeleyi yükseltirsek, saray iktidarı ve ortakları başta olmak üzere hiçbir siyasi iktidar bizleri yok sayamaz."

BAYRAM İKRAMİYESİ YILDA DÖRT KEZ OLMALIDIR!



Emeklilerin açıklaması şöyle:



Saray iktidarı ve ortakları her alanda ipin ucunu kaçırdılar. Sosyal ve Ekonomik krizin hergün sürekli derinleştiği bir süreçte yerel seçime gidiyoruz. Saray iktidarı, yerel seçimlerde hüsrana uğramamak için emeklilere yönelik vaatleri havada uçuşuyor. Emeklilerin, yetim, dul ile engellilerin isteklerini ve haklarını görmemezlikten gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti.

Emeklilerden tepki görünce bu seferde bayram ikramiyelerine sarıldı. Güdümündeki TÜİK'in enflasyon oranı yüzde 64,77 olduğu halde Bayram ikramiyelerini yüzde elli artırdı diye övünüyor. Bin liralık bayram ikramiyesi artışıyla bir tepsi baklava bile alınamayacağını bilmiyorlar mı.! Hani torunlara bayram harçlığı, hani ikram edilecek bayram şekeri..! Her vaatler zamanında olduğu gibi DAĞ YİNE FARE DOĞURDU.!

Saray iktidarı ve ortakları, ülkemizin yeraltı yerüstü tüm kaynaklarını talan eden uluslararası sermaye ve işbirlikçi çetelerinin milyon dolarlık, milyar dolarlık vergilerini afederek sürekli ödüllendiriyor.

Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği bu koşullarda emeklilere gelince aylık 10 bin lira maaşı reva görerek, resmen alay ediyor ve dalga geçiyorlar. Artık yeter.! Bunu kabul etmiyor ve bir özür dilenmesini bekliyoruz.

Biz emekliler: Yıllarca ödediğimiz vergileri ve primleri kendimiz değerlendirmiş olsaydık, bugün endüşük aylık gelirimiz 50 bin liranın çok çok üstünde olurdu. Onun için hep haykırıyoruz : DİLENCİ DEĞİL , EMEKLİYİZ.! Hakkımız olanı istiyoruz.

Eğer 40 milyon seçmeni temsil eden 16 milyon emeklinin oylarını almak istiyorsanız. Gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatsanızda alanlarda sürekli dile getirdiğimiz hakkımız olan isteklerimizi hemen yerine getirin.!

Kök maaş uygulamasını kaldırıp, İntibak yasasını derhal çıkarın.! Endüşük emekli maaşını hemen endüşük memur maaşı olan 32 bin 861 liraya eşitleyin.! Ardından yoksulluk sınırı olan 56 bin 942 liranın üzerine çıkaracak yasal düzenlemeleri yapın.! Yetim, dul ve engellileri de bu kapsama almayı da unutmayın.!

Bayram ikramiyelerini de yılda dört kez 32 bin 861 lira olan maaş tutarın da verilmesini derhal sağlayın.!

Yoksa artık boş vaatlerle, sadaka dağıtır gibi yüzdelik artışlarla emeklileri kandıramazsınız. Onun için 31 Mart yerel seçimleri Emeklilerin hesap sorma günüdür. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, emeklilerede çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Unutmasınlar ki, O gün oylarıyla haklarımızı vermeyenlerden hesap sormayanlar, sonrasında istedikleri kadar pişman olsalarda iş işten geçmiş olacaktır.

Bizler, Demokratik Türkiye ve herkes için insan onuruna yaraşır insanca yaşanacak adaletli bir gelir dağılımı mücadelesi veriyoruz. Bu haklarımızı alana dek mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Tüm emekliler, haklarımız için birleşerek mücadeleyi yükseltirsek, Saray iktidarı ve ortakları başta olmak üzere hiçbir siyasi iktidar bizleri yok sayamaz.

TÜM EMEKLİLER BİRLEŞİN, İKTİDARA YERLEŞİN.! YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!