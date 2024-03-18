Emekliler Fatsa’da yürüdü: “Haklarınızın çalınmasına sessiz kalmayın”

Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Şubesi tarafından emeklilere yapılan çağrıda “Sizin umutla beslenme zamanınız yoktur. Boş vaatlere kulak asmayın, haklarınızın çalınmasına sessiz kalmayın. Barışçıl ve demokratik tepkilerinizi gösterin” denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Şubesi, yurt genelindeki emeklilere haklarını korunmaları için demokratik tepkilerini kullanmaları yönünde çağrı yaptı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yapan sendika üyeleri, yürüyüş boyunca, ‘’Artık Bıçak Kemikte Mücadele Şart, Yandaşa Değil Emekliye Bütçe, Emekliyiz Haklıyız Kazanacağız, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek’’ sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında emeklilere katılanlar ve topluluğu alkışlayanlar oldu. Emekliler, ‘’Ne İstiyoruz?’’ sorusuna; koro halinde, ‘’Emekliye Bütçe, Toplu Sözleşme, İkramiye Dört Maaş’’ yanıtını verdi.

Kentin Plevne Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında iktidara “Taleplerimizi dikkate alın” çağrısı yapıldı. Emekliler ayrıca 2008’de uygulamaya konulan Sosyal Güvenlik Reformu’nun iptal edilmesi talebinde bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilere demokratik haklarını kullanmaları yönünde çağrı yaptı.

Sendikanın Plevne Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

‘’Bugün Tüm Emeklilerin Sendikası olarak Ardanuç'tan Edirne'ye, Giresun'dan Mersin'e kadar onlarca il ve ilçede alanlardayız.

AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. 22 yıldır ülkeyi yönetenler, ülkeyi ortaçağ karanlığına ve Ortadoğu bataklığına sürüklüyorlar. Böylece yarattıkları siyasi ve ekonomik kaostan, Siyasal İslamcı tek adam yönetimini yukarıdan aşağıya yapılandırdılar. Bu yönetim anlayışı emeklilere derin yoksulluk, açlık, daha doğrusu ölüm sınırında bir yaşam olarak geri döndü. Bugün emekliler 18. ve 19. yüzyılda ki yaşam koşullarından daha beter yaşam savaşı veriyor. Aslına bakılırsa uygulanan politika, cuntacı Kenan Evren’in bir dönem devrimcileri bir bir idam ederken söylediği, ‘asmayalım da besleyelim mi’ mantığının yeni bir türevidir.

“EMEKLİLERİN GİDEBİLDİĞİ TEK YER BELEDİYE BANKLARI”

Emeklilerimiz, yatağa aç giriyor, karnını doyuramıyor. Emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor. Alışveriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu. Kasabın yolundan çoktan vazgeçtik. Sözün özü emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyor. Bir simit ve bir bardak çay 45 lira. Derin yoksulluk nedeniyle geleneklerimizi ve göreneklerimizi terk ettik. Emeklilerin tek gidebildiği yer, parklardaki belediye bankları oldu. Boş bank bulan şanslı sayılıyor. Tabii hava soğuk veya yağışlı değilse...

Emeklilerin kaliteli yaşlanmasının ölçütü, banklara hapsedilen bir yaşam oldu. Bu onuru sıfırlanmış yaşam, iktidarın hediyesidir!

“SORUN ÇOK BÜYÜKTÜR”

İktidara sesleniyoruz, duyun bu çığlığı ve acil çözüm üretin.

BİS- AR’IN araştırmasına göre açlık sınırı 20 bin lirayı, yoksulluk sınırı 60 bin lirayı aştı. Bekar bir çalışanın sadece yaşam maliyeti 26. 970 liradır.

Bu hayat pahalılığında, her üç emekliden ikisinin 10 000 lira aldığı biliniyor. Bu durumda emeklilerin nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik probleminden zordur! Denklem açıktır. 4 kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak gideri açlık sınırıdır.

2024 Ocak ayına göre memur emeklilerinin ortalama maaşı, memur maaş ortalamasının yüzde 41,4’üdür. Bu oran 2023 yılında yüzde 70,5 idi. Bu ülkenin en zor okullarında okumuş, son dereceye yükselmiş bir memur emeklisi bile, bir çalışanın beşte ikisi kadar maaş alıyorsa, sorun çok büyüktür.

“SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İPTAL EDİLMELİDİR”

Buradan bütün emekli vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Sizin umutla beslenme zamanınız yoktur. Boş vaatlere kulak asmayın, haklarınızın çalınmasına sessiz kalmayın. Barışçıl ve demokratik tepkilerinizi gösterin. Demokratik haklarımızı fiili ve meşru yollarla kullanıp, en geniş şekilde örgütlenin. Kurtuluş kendi ellerinizdedir. Onun da yolu örgütlenmekten geçer.

AKP ve iktidar ortaklarının yüzdelik maaş artışları bir çözüm değildir. Her 6 ayda bir yapılan maaş ayarlaması emeklileri derin yoksulluğa itmiştir. Oysa çözüm bellidir. 2008’de uygulamaya konulan ‘Sosyal Güvenlik Reformu’ derhal iptal edilmelidir. Memurlara verilen seyyanen ödenek, bütün emeklilerin maaşına hemen eklenmeli ve en düşük emekli maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Prim günü, çalışma koşulları, eğitim gibi diğer kriterler göz önüne alınarak maaş ayarlamaları yapılmalıdır.

“HASTANE MUAYENELERİ ÜCRETSİZ OLMALIDIR”

İntibak yasası tez zamanda çıkarılmalıdır.

Bayram ikramiyesi diye ödenen ve ayıplı bir hale dönmüş ödeme kaldırılmalı, yerine yılda 4 kere ve asgari ücret düzeyinde ödeme ikramiye olarak her emekliye ödenmelidir.

Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve istisnasız sağlık katkı payları kaldırılmalıdır. Özel veya devlet hastanesi demeden, bütün hastanelerde her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretsiz olmalıdır.

İKTİDARA ‘TALEPLERİMİZİ DİKKATE ALIN’ ÇAĞRISI

Emekliler için ‘Toplu Sözleşmeli Sendika’ yasası çıkarılmalıdır. Sendikalarımıza dokunulmamalıdır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli ve her türlü keyfe keder uygulamalara son verilmelidir.

Önemli bir uyarımızda çalışan emekçilerimizedir. Hepinize sağlıklı ve uzun ömür dileriz. Ama günün sonunda sizlerde emekli olacaksınız. Bugün zar zor geçindiğinizi biliyoruz. Emekli olduğunuzda hiç istemeyiz ama çok daha zor günler sizi bekliyor. Bu nedenle emekliler ve çalışanların omuz omuza insanca yaşam için güç birliği yapmaları zorunludur. Gün birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Dostlarımızın bu duyarlılıkta olduklarından kuşkumuz olmasa da, bir kez daha hatırlamakta fayda vardır.

Bu vesileyle siyasi iktidara seslenmek istiyoruz. Taleplerimizi dikkate alın. Çözüm üretin. Şayet bizi duymazdan gelirseniz, demokratik eylemlerimizi yükselterek sürdüreceğiz. İsteklerimizin yanıtsız kalması halinde yapacağımız bölgesel mitinge, şimdiden bütün emek ve demokrasi güçlerini güç birliğine davet ediyoruz.’’