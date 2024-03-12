Emekliler için yeni düzenleme yolda: 7 alanda 'destek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AKP iktidarının seçimlerde oy deposu olarak gördüğü emeklilere ilişkin 7 yeni düzenleme hazırlığına başladı. Düzenleme kapsamında, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

Hemen her seçim döneminde emeklileri dilinden düşürmeyen ancak 10 bin lira aylık ve 3 bin lira da bayram ikramiyesine mahkûm eden iktidar, yerel seçimlerin ardından 7 alanda yeni destekler planlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından 16 milyona yakın emekliye yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.

Yerel seçimler sonrasında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifiyle, 7 alanda yeni destekler planlanıyor. Düzenlemeler, emeklilerin "sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı ve gelirlerini arttırmayı" hedefliyor.

BAZI ALANLARDA ÜCRETSİZ HİZMET

Beklenen düzenlemeye göre, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

Kulis bilgiye göre, emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK İÇİN İNDİRİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol imzalanarak, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması da sağlanacak.

Uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirim yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hazırlıklar yürütülüyor.

Sosyal aktiveteler kapsamında da müze ve ören yerlerine girişte ayrıcalık sağlanması için planlama yapılıyor.