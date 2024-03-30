Emekliler iktidara dersini fena verecek

Manisa’da konuşan CHP Lideri Özel, ekonomik krize dikkat çekti. Emeklilerin ıstırap çektiğine değinerek, “Sandıkta iktidara iyi ders verelim” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Turgutlu halk buluşmasında konuştu. Ekonomik krizden bahseden Özel, seçimde iktidara ders verelim çağrısı yaptı. Emeklilerin Türkiye’nin en kalabalık ordusu, en kalabalık korosu olduğunu söyleyen Özel, "104 meydanda konuştum, en son burada da altını kalın kalın çizeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü parayla tam 26 bin lira. Dediler ki ‘TÜİK’e göre vereceğiz, enflasyona ezdirmeyeceğiz, emekliye enflasyon oranında zam yapacağız’. Ama sizi açlığa, yoksuluğa mahkum ettiler" dedi.

TAYYİP’İ ÜZMEME KURUMU

TÜİK’i de eleştiren Özel, "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu. O yalancılar Tayyip Erdoğan’ı üzmediler ama emekliyi üzdüler, hakkını yediler. Son sene enflasyon yüzde 120, gerçek enflasyon. TÜİK 68 hesaplamış, Tayyip Bey size yüzde 33 zam verdi. 7 bin 500 lirayı 10 bin lira yaptı. İlk Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani emekliler her ay 5,5 çeyrek altın kayıptalar” ifadelerini kullandı.

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BÖLGENİZDEN AYRILMAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Pazar günü tüm CHP milletvekillerinin kendi seçim bölgelerinde bulunması talimatını verdi. CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda "MYK tarafından farklı bir görevlendirme yapılmadıkça, kendi seçim bölgenizde bulunmanız ve seçim günü çalışmalarını burada tamamlamanız gerekmektedir" denildi. CHP Genel Merkezi, CHP milletvekillerine "oy kullanma günü seçim bölgenizde kalın" talimatı gönderildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekillerinin 31 Mart Pazar günü kendi seçim bölgelerinde bulunmaları ve seçimle ilgili çalışmalar tamamlanana kadar illerinde görev yapmaları istendi.