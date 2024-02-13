Emekliler iktidarı uyardı

Emekli sendikaları yerel seçim öncesi iktidarı uyardı. Eskişehir’de insanca bir yaşam talebiyle yürüyen emekliler maaşına zam yapılmasını istedi. AKP binası önüne yürümek isteyen emeklilere polis engel oldu.

Emek Servisi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, geçinemediklerini söyleyerek emekli maaşına zam yapılmasını talep etti.

Adalar Migros önünde bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, emekli maaşına zam yapılması talebiyle AKP il binası önüne yürümek istedi. Polis ise emeklilerin önünü keserek, seçim sürecinde hiçbir siyasi parti önünde açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini dile getirerek yürüyüşe engel oldu. Yürüyüş, Hamamyolu Caddesinden ilerleyerek, Asarcıklı Caddesi'nde son buldu. Yürüyüş sırasında sık sık “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Emekli sandıkta hesap soracak”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Karagöz, şunları söyledi: "En düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi asgari ücretin yüzde 110 üzerinde olması yasal güvencesi vardı. SGK'de reform adıyla AKP iktidarı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yasal güvence kaldırıldı. Aylık bağlama oranları her yıl sürekli düşürüldü ve bugüne geldik. BES-AR'ın son ocak ayı verilerine göre açlık sınırı 21 bin 953 TL, yoksulluk sınırı 56 bin 942 TL. ENAG'ın son tespit ettiği yıllık enflasyon oranı yüzde 129.11’dir. Aylık asgari ücret 17 bin 2 lira. Tüm bilimsel veriler apaçık orta yerde dururken, AKP'nin saray iktidarı emekli aylığını 10 bin lira yapmakla övünerek, bizlere sefalet içinde bir yaşamı kader olarak dayatıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız.”

SESİMİZE KULAK VERİN

Yerel seçimlerle ilgili tutum belgesini açıklayan Tüm Emeklilerin Sendikası, siyasi partilerden 16 milyon emeklinin sesine kulak verilmesi uyarısında bulundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Yürütme Kurulu imzasıyla yayımlanan tutum belgesinde, "İktidar bloku lehine, iktidarın doğrudan müdahalesiyle, eşit olmayan koşullarda seçimlere gidiliyor. Eşit olmayan bu yarışı sendika olarak kabul edilemez buluyoruz" denildi. 16 milyonu emeklinin örgütlü davrandığında seçimlerde belirleyici rol oynayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bu potansiyelin değerlendirilmesi kendi öz gücümüzü bilmemiz ve örgütlülüğümüzü büyütmekten geçtiğini biliyoruz" dedi. Sendika adayından beklentilerini ise şöyle getirdi: "Emeklilere ulaşım yüzde 50 indirimli olmalı, ihtiyacı olanlara emeklilere ücretsiz bakım merkezleri açılmalı, emeklilerin yakınlarıyla vakit geçireceği alanlar yaratılmalı, belediyeler emekli örgütleri ile diyaloğa açık olmalıdır."

Sendika emeklilerin taleplerine kulak veren ve gerçekleşmesi için çaba sarf eden adayları destekleyeceğini duyurdu.

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EMEKÇİ ÇİFTÇİ KONUŞTU: ÇALIŞMAZSAM GEÇİNEMEM

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde yaşayan emekliler yaşam şartlarının zorluğundan yakındı. Nazilli Emekliler Derneği Şube Başkanı Faruk Baştepe, "Nazilli gibi yerde 5 bin liraya ev kirası bulmak mümkün değil. Şu anda ev kiraları 8 bin lira ila 10 bin lira arasında. Emeklinin geçinmesi çok zor. Bu işe bir çare bulunmalıdır. Emekliye kira yardımı, gıda yardımı yapılsın. Emekliye ayrıcalık tanınsın. Bu şartlarla marketlere gelen zamlarla emeklinin geçinmesi çok zor" diye konuştu. Emekli bir yurttaş ise "14 bin 750 lira maaş alıyorum. Çalışmazsam başka iş yapmazsam geçinemem. Ben çiftçilik yapıyorum. Yevmiyeye gidiyorum. Ben alışverişimi pazardan yapmaya çalışıyorum" dedi.