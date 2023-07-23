Emekliler oturma eylemi başlattı

Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı. Emekli Selçuk Süzen, “Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” diye konuştu.

Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı. Emekli Selçuk Süzen, “Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. İnsanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz” diye konuştu.

Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen emekliler; Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürüyüşe izin verilmeyince Gebze meydanında Çamlık Parkı’nda bugün oturma eylemine başladı.

Emeklilerden Ramazan Töngel, adalet istediklerini belirterek ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“HÜKÜMETİMİZDEN KISA SÜREDE ÇÖZÜM BEKLİYORUZ, ADALET BEKLİYORUZ”

“Emekli zammını protesto etmek için, 14 Mayıs’ta Kocaeli Valiliği’ne Ankara’ya yürümek için dilekçe verdik. Fakat dilekçemiz, reddedildi. Ankara’ya yürüyüşümüz güvenlik nedeni ile kabul edilmedi. Biz de bunun için emekliler olarak Gebze Çamlık Parkı’nda oturma eylemi düzenliyoruz. Bu eylememiz bugün için devam ediyor. Önümüzde hafta içi de müracaat edip, iznimizi aldıktan sonra devam ettireceğiz. Biz emekliler olarak adalet istiyoruz. Memura yapılan maaş zammı ile emeklilere yapılan maaş zammı arasındaki ayrım emeklileri derinden üzmüştür. Hükümetimizin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Biz, aynı yerlerden alışveriş yapıyoruz, aynı yerlerde yiyip içiyoruz; onlara farklı maaş zammı, bize farklı maaş zammı maalesef bizi derinden üzüyor. Hükümetimizden kısa sürede çözüm bekliyoruz, adalet bekliyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZI OKUTAMIYORUZ, FATURALARIMIZI ÖDEYEMİYORUZ”

Emeklilerden Selçuk Süzen ise geçinemediğini ve insanca yaşayabilecekleri ücret istediğini belirterek şunları söyledi:

“Bireysel yürüyüş için başvurduk, başvurularımız reddedildi. Biz de şu an burada Gebze Kent Meydanı’nda Çamlık Parkı’nda eylemimizi sürdürüyoruz. Yapılan emekli zamlarını asla kabul etmiyoruz. Çünkü, ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten zor durumdayız. Devlet emeklileri hiçe saydı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik zam kök maaşlara yapıldı. 7 bin 500 alanlara yapılmadı. Yaklaşık 6 milyon emekli gene 7 bin 500 liraya talim ediyor. Bu zamlar bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda fiyatlar çok yüksek olduğu için alışverişimizi yapamıyoruz. Biz devletimizden, hükümetimizden rica ediyoruz. Artık emeklilerin de insanca yaşanabilir, adaletli yaşanabilir, halkça hukukça yaşadığı bir ücret istiyoruz. Yeter ki biz emeklileri sefalet içine koymasınlar. Devlet büyüklerinden rica ediyoruz, bizleri görsünler.”

“AYLIK BAĞLAMA ORANINDAKİ ADALETSİZLİĞİN DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Mücahit Yıldız da 5510 sayılı Yasa ile değiştirilen emekli aylığı bağlama oranlarına tepki göstererek şunları dedi:

“İnsanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz. Her dönem yapılan zamlarda vur abalıya misali herkese istediği oranda zamlar verilirken, emekliye en düşük oranda zamlar veriliyor. 2003 yılında en düşük emekli maaşı 332 TL iken; asgari ücret 281 TL. Bizler, bugün baktığınız zaman o gün emekli asgari ücretliden fazla maaş alırken bugün kök maaş sistemi ile 2008’de hükümet tarafından ve şu anki Cumhurbaşkanı’nın imzası ile çıkan 5510 (sayılı Yasa’daki) aylık bağlama oranları ile biz emeklilerin maaş oranları düşürülmüş, bizler bugün asgari ücretin yarısında maaş alan emekliler olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bizler bir an önce 5510 aylık bağlama oranındaki adaletsizliğin düzeltilmesini, Anayasa’nın eşitlik ilkesine göre yapılacak zamların bütün kesimlere eşit olarak dağıtılmasını talep ediyoruz. Bizler devlet memurlarına yapılan zamlara karşı değiliz, yoksulluk sınırı göz önüne alındığı zaman 33 bin TL iken; devlet memuruna 22 bin TL vermesiyle memurların yoksulluk sınırı altında maaş almasına sebep oluyor.”