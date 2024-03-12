Emekliler ramazan ayı boyunca iftar çadırında olacak

Emekliler dün akşam Antalya’da kurulan iftar çadırına giderek yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu, “Emekliler ne doğru düzgün beslenebiliyor, ne de geçinebiliyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Her geçen gün artan hayat pahalılığı sebebiyle emeklilerin alım gücü düşüyor.

Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şubesi emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekmek için ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında olacaklarını duyurdu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şubesi üyeleri ramazanın ilk günü Karaaloğlan Parkında kurulan iftar çadırındaydı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şube Başkanı Bilge Torosoğlu, “Yaşımızla doğru orantılı beslenemiyoruz sadece makarna ve ekmekle doymak değil doğru şekilde beslenmek istiyoruz. Emekliler ne doğru düzgün beslenebiliyor, ne de geçinebiliyor. AKP iktidarı emekliyi açlık ve sefalete mahkum etmiştir. Verilen emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri emeklinin geçinmesine yetmiyor” dedi.

"GIDA ENFLASYONU YÜZDE 690 ARTTI"

Mart 2018’den Şubat 2024’e geçen sürede gıda enflasyonunun yüzde 690 oranında arttığına dikkat çeken Torosoğlu, “Emekli bayram ikramiyesi ise yüzde 200’lük artışla 2024’te 3 bin 000 TL oldu. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesinin alım gücü gıda enflasyonuna göre 380 TL’ye geriledi. Böylece emekli bayram ikramiyelerinin gıda enflasyonuna göre kaybı 6 bin 904 TL’dir. Bizde bu duruma dikkat çekmek için ramazan ayı boyunca iftar saatinde iftar çadırlarında olacağız, emeklinin halini herkes görsün ve sesini duysun istiyoruz” diye konuştu.