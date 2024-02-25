Emeklilerden kırmızı kart

Emekçiler ve emekliler haklarını almak için alana çıktı. Ankara’da Tüm Emeklilerin Sendikası’nın üyeleri, düşük aylıklara tepki gösterirken Birleşik Metal-İş, İzmir’deki GATES işyerinde 8 Mart’ta greve çıkacak.

EMEK SERVİSİ

Ülkenin dört bir yanında hakları gasbedilen emekli ve emekçiler, sokağa çıkıyor.

Ankara’da Tüm Emeklilerin Sendikası, iktidarın emekli maaşı politikasını protesto ederken İzmir’de ise Birleşik Metal-İş Sendikası, İzmir’deki GATES işyerinde grev ilan etti.

"SABRIMIZI ZORLAMAYIN"

Ankara’da iktidarın seçim öncesi emekliler için açıkladığı bayram ikramiyesini 5 bin liraya çıkarmasını protesto etmek için Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapan Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından “Hükümete son kez sarı kartımızı gösteriyoruz, kırmızı kartı göstermeye az kaldı, sabrımızı daha fazla zorlamayın” denildi. Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şubesi Başkanı Ayşe Akgül, şunları söyledi: “AKP’nin emeklilere biçtiği elbise artık dikiş tutmuyor. Emeklilerin çok büyük bir kesimi açlık sınırının yarısından daha az maaş alıyor. Bu miktar müjde diye açıklandı. Böyle bir şey olabilir mi? Emekliler itiraz edince, bayram ikramiyesi artacak, yakında zam yapılacak spekülasyonlarla, her zaman yaptıkları gibi gelen tepkileri yumuşatmaya çalıştılar. Hep aynı taktik. Hesap, emeklileri en aza razı etme uğraşı.”

Akgül, iktidara seslenerek taleplerini şöyle sıraladı:

• Önce 2008’de uygulamaya koyduğunuz sözde ‘reformunuzu’ geri çekin.

• Maaş bağlama oranlarını güncelleyin. En düşük emekli maaşını, en düşük memur maaşı olan 31 bin 861 liraya eşitleyerek işe başlayın.

• Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde ve yılda 4 kez verilmeli.

• Bütün emeklilerin maaşlarına acilen 12 bin liralık seyyanen artış eklenmeli.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ise İzmir’deki GATES işyerinde grev ilan etti. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 8 Mart’ta greve başlanacağı belirtilen sendikanın açıklamasında, grev uygulama kararını işyerine coşku ve kararlılıkla verdikleri dile getirildi.