Emeklilere 100'üncü yıl ikramiyesi verilmesi gündemde: İşte masadaki rakam

Milyonlarca emekliye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla tek seferliğine ikramiye verilmesi gündemde. Beklentiler, ikramiyenin 5 lira bin olacağı yönünde.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, yurttaşları yoksulluğun pençesine hapsederken, bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden birisi emekliler oldu.

Maaş iyileştirmesi bekleyen emeklilere, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bir kereliğine ikramiye verileceği öne sürülüyor.

Milliyet'teki habere göre ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Kulislere göre; emekliye zammın yanında bir de ikramiye de verilecek.

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündemde. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.



Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.