Emeklilere ikramiye için iki formül konuşuluyor

Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından ikramiye ödemelerinde de artış bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ikramiye artışları için konuşulan iki seçeneği anlattı.

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler ikramiye ödemelerine çevrildi.

Son olarak ikramiyeler 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni dönemde ikramiyelere bir artış yapılması bekleniyor. İki farklı formül gündeme geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz söz konusu iki formülü anlattı.

BİRİNCİ FORMÜL

Yılman, birinci formülü şöyle anlattı:

"Birincisi bu rakama %50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Peki neden %50 dersek geçtiğimiz dönemde %37,57 enflasyon rakamına ve %11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına %49,25 oranına zam yapılmıştı. Emekli ikramiyelerine yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceğini söyleyebiliriz."

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden 5 bin TL verildiğini anlatan Yılman, "Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi %150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir" ifadelerini kullandı.