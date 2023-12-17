Emeklilerin bir arada mücadele azmi güçlendi

Milyonlarca emekli kendilerini sefalete sürükleyen iktidara başkaldırıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ergen, “Emeklilerin mücadele azmi güçlendi, birleşik bir emekli ve emek hareketi isteği kuvvetlendi” dedi.

EMEK SERVİSİ

Ülkedeki yaklaşık 16 milyon emekli asgari ücrete dahi yanaşmayan aylıklarıyla resmen yaşam mücadelesi veriyor. Neredeyse kabusa dönüşmüş hayat şartlarından kurtulmak için mücadele eden emekliler, geçen hafta emekli örgütleri bir araya gelerek Ankara’da önemli bir miting gerçekleştirdi. Ancak mitingden önce yıllar süren çeşitli eylemler yapan emekliler, bir arada mücadele etmenin önemine dikkat çekerek örgütlenmeye başlamıştı. Yıllarca sefalet düzeyinde ücretlere mahkûm edilen emekliler, yaşam haklarına sahip çıkıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ile emekli mücadelesini konuştuk.

Emeklilerin kabusa dönüştürülen yaşamdan şartlarından kurtulmak için yıllardır mücadele ettiğine değinen Şahin, “Çok uzun yıllardır, bazı emekli derneklerinin var olduğu bilinse de günümüzde emeklilerin sorunlarını kamuoyuyla buluşturan emekli sendikaları etkin girişimlerde bulunarak taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası öncülüğünde 16 Nisan 2022’de Türkiye emekli tarihinin ilk merkezi düzeyde mitingi gerçekleştirildi. Bu miting öncesi çok sayıda eylem ve etkinlikler yapıldı. Ancak bu miting, emeklilerin mücadelesine bir milat olarak kaydedilmeli. Miting sonrası emeklilerin örgütlenme faaliyetleri hızlandı, mücadele azmi güçlendi ve birleşik bir emekli-emek hareketi isteği kuvvetlendi” dedi.

İKTİDAR HEDEF ALDI

Sendikanın bu irade beyanını dikkate alarak ilk olarak emeklilerin örgütsel birliği için girişimlerde bulunduğunu anımsatan Ergen, ancak kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle örgütsel birliğin sağlanamadığını söyledi. Daha sonra emekli sendikaları ile güç birlikleri yapma kararı aldıklarını aktaran Ergen, şunları dile getirdi. “Kimi ortak etkinlikler ve açıklamalarla işbirliklerini güçlendirdik. Ekonomik sorunlar karşısında iktidarın çözüm üretmemesi, memurlara verilen 8 bin 77 liradan emeklileri muaf tutarak ayırımcılık yapması, temmuz ayında emeklilere sıfır zam yapılması gibi bir dizi ekonomik kayıplar emeklilerin yaşamını çekilmez kılmıştı. İktidar yetkililerinin açıklamaları, 2024 yılında kayıplarımızın telafi edilmesi ve beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak. Üstüne üstlük antidemokratik uygulamalar ve sendikalarımıza açılan kapatma davaları ile sendikal örgütlülüğümüz doğrudan hedef alınmıştır. Bütün bu gelişmelere karşı güçlü bir şekilde itirazımızın ve taleplerimizin seslendirilmesi için miting yapma kararımız paydaşlarımız tarafından kabul gördü. 10 Aralık’ta Ankara’da ortak miting yapma teklifimiz karşılık buldu. Üç sendikanın düzenlediği mitingimize hemen hemen bütün demokratik kitle örgütleri ve emek dostu siyasi partiler destek verdi. 45 yaşındaki EYT’li emekliden, 83 yaşındaki emeklilerin katıldığı bir miting oldu. Daha önce emeklilerin tek bir sendika altında birleşmesi için yaptığımız çağrı ve girişimler sonuçlanmadı. İleriki zamanlarda olmasını temenni ederiz. Ancak emeklilerin güç birliğini sağlayacak, birleşmenin de önünü açacak olan birleşik bir emekli hareketinin yaratılması önemliydi. Bunun önünü açtığımızı düşünüyorum.”

TABANDAN DESTEK

Mitingin yapılmasından çok, mitinge hazırlık çalışmalarının ortak mücadele zeminini oluşturduğuna dikkat çeken Ergen, örgütlü oldukları kentlerde tüm demokratik kuruluşlarla yerel güç birlikleri sağlandığını söyledi. Çok geniş kitleler tarafından emeklilerin taleplerinin destek bulduğunu belirten Ergen, şu ifadeleri kullandı: “Yalnız emekli örgütleri ile değil, emek örgütleri arasında da güç birliklerinin tesis edileceğini düşünüyoruz. Bu saatten sonra bundan imtina edilemez. Mitinge birçok emekli örgütünden, emek örgütünden ve siyasi partiden katılım oldu. Ülkenin birçok yerinden emekliler akın akın Ankara’ya geldi. Soğuk kış gününde, bütün zorlukları göze alarak, insanca yaşam haklarına sahip çıkma iradesi artık görmezden gelinemez. İktidarın bunu görmesi gerekir. Gerek siyasi partilerden, gerek emekli örgütlerinden, gerekse emek örgütlerinden çok olumlu tepkiler aldık.

Toplumda güçlü bir iş birliği ve birlik arzusunun olduğunu gördük. Mücadelemizi güçlü taban ittifakları üzerine kurulu güç birliklerini oluşturarak yürüteceğiz. 2024 yılı bütçesinin hazırlandığı şu günlerde yeniden durum değerlendirmesi yapılmalı ve memurlara verilen ocak ayında artacak miktarı ile beraber 8 bin 77 liranın tüm emeklilerin maaşlarına eklenmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilmelidir. Aynı oransal artış tüm emeklilere yansıtılmalıdır.”