Emeklilerin öfkesi meydanlara taştı

Emekliler, ücretlerinin TÜİK verilerine göre belirlenmesine isyan etti. Yurdun dört bir yanında eylem yapan Tüm Emeklilerin Sendikası, insanca bir yaşam için ücretlerin en düşük memur maaşına eşitlenmesini talep etti.

EMEK SERVİSİ

Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Düzce’de meydanlara inerek artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşın ücretlerinin TÜİK rakamlarına göre belirlenmesine isyan etti. Emekliler, insanca bir yaşam istediklerini belirterek, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika üyesi emekliler dün Ankara Kızılay'da bir araya geldi. “Sendika ve toplu sözleşme hakkımız engellenemez”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” dövizleri taşıyan emekliler “TÜİK, elini cebimizden çek”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarını attı. Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütmeden Sorumlu Ünver Ünal burada yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına 2023 yılı için en az yüzde 96’lık artışa ilave olarak, 2024 yılı ilk 6 ayı için öngörülen enflasyon eklenmesi gerektiğini belirterek, “İktidara seslenmek istiyoruz; gerçek enflasyon, emeklinin yaşadığı, çalışanlarımızın yaşadığı, asgari ücretlilerin yaşadığı, gençlerimizin yaşadığı, kadınlarımızın yaşadığı hayat pahalılığıdır” dedi. Yüzde 37,5 zam yapılması durumunda kök maaşı 7 bin 500 TL'den düşük olan emeklilerin sıfır zam ile karşılaşacağını hatırlatan Ünal, "Bu emeklileri diri diri mezara gömmek olur. Bugün bu uygulama iflas etmiştir. Çözüm için bir emeklinin alacağı maaş, henüz işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Sendika üyesi 65 yaşındaki Mehmet Anlı, "Karı koca emekli olsa bile alınan maaş bir ev kirası etmiyor. Evimize et girmiyor. İnsan gibi yaşamayı bırak, insana yakışır olmayan bir yaşamı bile sürdüremiyoruz" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubesi üyeleri ise Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu. Emekliler adına açıklama yapan İstanbul Şube Başkanı Mustafa Durna, enflasyona bağlı hayat pahalılığına vurgu yaparak; TÜİK verilerine göre yapılan ücret artışlarının 3-4 ay geçmeden eriyeceğine dikkat çekti. Zammın emeklinin kök maaşı üzerinde etkisi olmayacağını belirten Durna, "En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek emekli taban maaşı belirlenmelidir. Emekli maaşları bu kriter üzerinden yeniden yapılandırılmalıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir şubeleri de Konak Metro çıkışında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Mutfaktaki yangına isyan” pankartı açıldı. Konak Şube Başkanı Metin Sever, ülke kaynaklarının rant sermaye ve savaşa harcandığını belirterek, “Ülkenin kaynakları verimli şekilde kullanıldığında sosyal, kültürel, ekonomik refahın sağlanır. Döktüğümüz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Ve biliyoruz ki bunun kaynakları mevcut. İnsanca yaşamak bizim hakkımızdır” diye konuştu.

ÇADIR EYLEMİ

Tüm Emeklilerin Sendikası Antalya Şubesi üyeleri ise Attalos Heykeli önüne çadır kurarak eylem yaptı. Emekliler, ‘Çadıra muhtaç ettiniz’, ‘Millet aç’, ‘Kök hücre yaşatır, kök maaş öldürür’ dövizleri açtı. Antalya Şubesi Başkanı Bilge Torosğlu “TÜİK’in enflasyonu ve 2023 yılı için açıkladığı yıllık enflasyon gerçeği yansıtmıyor. Artık TÜİK’in bizim nezdimizde güvenirliği yoktur” dedi. Emeklilere uygulanan taban maaş uygulamasının güncellenmesi ve bağlanan maaş oranlarının dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirilmesi talebini gündeme getiren Torosoğlu, "Memurlara verilen 8 bin 77 lira yeni maaş artışı emeklilere de verilmeli. Aksi takdirde emeklilere yapılan maaş artışı 3 ay sonra tamamen anlamsızlaşacak" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası Düzce Şubesi de kent meydanında açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Sezgin Özcan, enflasyon karşısında günden güne eriyen maaşlara ve TÜİK’in açıkladığı verilere tepki gösterdi. Özcan, "İnsanca bir yaşam için taban maaş sisteminin güncellenmeli" dedi.

***

AKP iktidarında emekli maaşı 8 çeyrek altın eridi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP iktidarı döneminde emeklilerin maaşındake erimeye altın hesabıyla dikkat çekti. Ağbaba X hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli aylığı 228 TL iken, çeyrek altın 20,8 TL’ydi. En düşük emekli aylığına 11 adet çeyrek altın alınıyordu. Şimdi en düşük emekli aylığı 7bin 500 TL çeyrek altın 3bin 206 TL. Alım gücü korunsaydı şu anda en düşük emekli aylığının 35 bin 266 TL olması gerekirdi!" ifadelerini kullandı.