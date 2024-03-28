Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime sayılı günler kala emekliler için duyurduğu banka promosyon ödemeleri bugün başlıyor. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek. Başvurular bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşirken, işlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak.

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.

Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.

Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları perşembe günü hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu bankaları, emekli aylığının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

"BAŞKA BANKAYA TAŞIMANIN CEZAİ SORUMLULUĞU YOK"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, hali hazırda promosyon alanların daha yüksek promosyon olması halinde önceki bankadan aldıkları promosyonu başka bankaya taşıyabileceğini belirterek, "Başka bankaya taşıma açısından herhangi bir cezai sorumluluk yoktur. Sadece almış oldukları promosyonun kullanılan döneme ait olan kısmı mahsup edildikten sonra kullanmadıkları kısmı bankaya iade etmeleri yeterlidir" bilgisini vermişti.

İKİ AYLIĞI OLANLAR AYRI AYRI PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

Karataş, "Emekli maaşları dosya bazında alınmaktadır. Örneğin eşten dolayı dul maaşı alanlar dul maaşından dolayı bir promosyon alabilirler. Kendileri de emekliyse kendi hesaplarından da ayrıca promosyon almaları mümkündür" dedi.

Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak.

Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.