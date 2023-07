Emeklilerin yüzde 25 isyanı

Temmuz döneminde maaşlara yüzde 25 zam yapılmasına tepki gösteren emekliler Ankara, Mersin ve Kocaeli’de eylem yaptı. Emekli sendikaları, en düşük maaşın 15 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Emek Servisi

Mersin'de emekliler, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına karşın düşük kalan emekli maaşlarına dikkat çekmek için İş-Kur'a temsili olarak iş başvurusunda bulundu. İş-Kur binası önünde toplanan Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin şubesi üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Oktay Canbolat, "Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen AKP milletvekillerine seslendi. Canpolat, "Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz diye bağırdınız. Ama seçim sonrasında yüzde 100'lük zamlarla, yüzde 200'lük zamlarla, var olan maaşlarımız olduğu gibi eridi. Şimdi buradan sesleniyoruz. Bu maaşlarla bırakın geçinmeyi hayat bize zehir oldu. Bizler, 15 bin TL maaş olmak üzere zam talebimizi Meclis’e iletiyoruz. Eğer bu taleplerimiz karşılanmazsa biz emekliler her gün insan olma onuru ve hakkımızı kullanarak yaşama hakkımızı her gün her yerde savunacağız" dedi.

EMEKLİ AÇLIĞA MAHKÛM

Tüm Emeklilerin-Sendikası Genel Merkez üyeleri de dün Ankara’daki Ulus Meydanı’nda toplandı. Emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Saray’a değil emekliye bütçe”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı. Sendika yöneticisi Bayram Kaya, “Biz emekliler, yıllarca devlete vergimizi, primimizi ödedik; sorumluluklarımızı yerine getirdik. Son yıllarda ciddi ekonomik kayıplar yaşadık, aldığımız maaşlarla geçinemez olduk. Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz; ÖTV, KDV ve MTV’yi geri alın. En düşük emekli maaşını 15 bin liraya çıkarın. Çalışan memur-emekli memur arasında yarattığınız maaş uçurumunu kaldırın. Zamlar geri alınana, insanca yaşayacağımız maaş alana kadar meydanlarda olacağız” diye konuştu. “9 milyon emekliye hiç zam yapılmadı, açlığa mahkûm edildi" diyen Kaya, iktidara "Çalışan memur-emekli arasında yarattığınız maaş uçurumunu kaldırın. Maaşlarımızı insanca yaşayacağımız seviyeye getirin" çağrısı yaptı.

OTURMA EYLEMİ

Kocaeli'de Ankara’ya yürümek isteyen emekliler de Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı’nda oturma eylemine başladı. Emeklilerden Ramazan Töngel, "Kocaeli Valiliği'ne Ankara'ya yürümek için dilekçe verdik. Fakat dilekçemiz, reddedildi. Önümüzde hafta içi de müracaat edip, iznimizi aldıktan sonra devam ettireceğiz. Biz emekliler olarak adalet istiyoruz. Kısa sürede çözüm bekliyoruz, adalet bekliyoruz" dedi.