Emeklilikte yeni düzenleme: Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

İktidarın, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenleyeceği iddia edildi. İddiaya göre, geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak.

EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci düzenlemenin yapılacağı iddia edildi.

İddiaya göre, 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni adımlara yer verildi.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ DEĞİŞECEK



İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek.

Sisteme giriş kolaylaşacak. Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.



Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek. Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için hukuki altyapı güçlendirilecek. Sosyal güvenlik uygulamalarının kısmi süreli başta çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.