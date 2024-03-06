Emeklinin açlığı Kaf Dağı’nı aştı

SGK’nin verileri, tam 1,8 milyon emeklinin çalışmak zorunda olduğunu açığa çıkarıyor. Prof. Dr. Aziz Çelik’in yaptığı hesaplamaya göre, emekli aylıkları 2002’deki düzeyini korusaydı bu yıl 23 bin lirayı geçecekti.

Emek Servisi

Emeklilerin içinde bulunduğu yoksulluğa karşı adım atmayan AKP iktidarı, her seçimde oy deposu olarak görmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emekli aylığı 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye” ifadesiyle aylıkların 2022’den 2024’e kadar artırıldığı yönündeki iddiası tepki çekti.

Hemen her seçim döneminde emeklileri dilinden düşürmeyen ancak 10 bin lira aylık ve 3 bin lira da bayram ikramiyesine mahkûm eden iktidar gerçeği saklayamadı.

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın verilerinden yaptığı hesaplamaya yer verdi.

Buna göre emeklilerin ezici çoğunluğunu ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığı Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u kadar olurken iken bu yıl asgari ücretin yüzde 59’una geriledi.

ASIL MESELE

En düşük işçi emekli aylığının 2002'deki düzeyini koruması için 23 bin 633 TL olması gerektiğine değinen Çelik, buna göre en düşük işçi emekli aylığından 13 bin 633 liranın eksildiğine dikkat çekti. Çelik, Erdoğan’ın açıklamasının aksine 2002’deki en düşük işçi emeklisi aylığının 66 TL değil, 184,3 TL olduğunu belirtirken “Cumhurbaşkanı 11 milyona yakın işçi emeklisine ilişkin veriden değil birkaç yüz bini bulmayan en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı verisinden söz ediyor. Asıl mesele işçi emekli aylığının ne olduğudur! Nereden nereye?” dedi.

1,8 MİLYON ÇALIŞIYOR

Öte yandan SGK verileriyle de çalışmak zorunda kalan emekli sayısı da ortaya çıktı. Buna göre 2023’te SGDP’ye tabi emekli çalışan sayısı 1 milyon 865 bin olurken çalışan EYT'li sayısı 919 bin. HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre 2023 yılında 2 milyon 194 bin kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Hayatını kaybedenler dolayısıyla dosya bazında toplam emekli sayısındaki artış 2 milyon 108 bin kişi oldu. Emekli olan EYT'lilerin 919 bini sigortalı olarak çalışmaya devam ediyor. 2023’te dosya bazında emekli olan sayısı 15,2 milyon kişiye ulaştı. Dul ve yetimlerin de yer aldığı kişi bazında emekli sayısı ise 13.9 milyondan 16 milyona yükseldi.

HÜKÜMET GÖZDEN ÇIKARDI

Alım gücünün giderek erimesi nedeniyle barınma ve gıda krizinin ortasında kalan emekliler, çalışmak zorunda kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki büyük. Sözkonusu durumu BirGün’e değerlendiren Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Sözcüsü Mustafa Durna, emeklilerin yaşamakla ilgili sorunları olduğuna değindi. Aldıkları maaşın ne kiraya ne de gıdaya yettiğini söyleyen Durna, “Vahim bir durum var. Yapıcı olarak buna çözüm bulması gereken hükümet ama hükümet emeklileri gözden çıkarttı, sadece oy potansiyeli olarak görüyor” dedi.

“Emekli aylığı rakamsal açıdan yükseliyor ama asgari ücretten çok düşük” diyen Durna, gerçek rakamın alım gücüyle test edileceğine değindi.

19 MART’TA SOKAKTAYIZ

Emekli maaşları rakamsal olarak yükselse de alım gücü karşısında eridiğine dikkat çeken Durna, şunları ifade etti: “Sayı arttı ödeyemiyoruz, diyorlar ama bu tamamen manipülasyon. Buradaki olay tamamen algı değiştirmek. Buna inanmıyoruz. Vazgeçilen vergilerin 4’te biri toplansaydı emekli aylıklarına yetecekti. Bayram ikramiyesi konusunda da yine kandırılıyoruz. Çocuğa harçlık verir gibi ikramiye veriyorlar. Emeklilere şaka yapıyorlar ama emeklilerin artık şaka kaldıracak hali yok. Emekliler olarak cevabı sandıkta vereceğiz. Emeklileri seçim yatırımı olarak kullanmak istiyorlar, ‘Temmuza kadar şunları yapacağız’ diyorlar ama emekliler bunu yemiyor artık. Sokakta yatıyorlar, gıda alamıyorlar, barınma sorunları var. Emeklilerin gideceği huzurevi, sosyal alan bile yok. Yok sayılıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bizim örgütlenme özgürlüğümüzü bile elimizden alıyorlar. Ama biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Bize tüm bu yaşatılanlar için tüm ülke genelinde 19 Mart’ta sokağa çıkacağız.”