Emeklinin açlığı ocakta da sürecek

Ahin ASLAN

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli aylığı düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ek zamla ilgili “Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz” sözlerine ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, “Meali: İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 50 gibi bir artış olmayacak” dedi.

Kademeli emekliliğin başka bahara kaldığını aktaran Çelik, En düşük emekli aylığı halen Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Tamamlama sınırının yükselmesi için yasa değişikliği gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çelik, emekli aylıklarındaki durumu şöyle anlattı:

“İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasa gereği Ocak 2024'te 6 aylık resmi enflasyon oranında (yüzde 37,6) artış yapılacak. Bu artış 7 bin 500 TL (tamamlanan emekli aylığı) üzerine değil. Emeklilerin kendi kök aylıklarına yapılacak. Yasa ile tamamlama sınırı henüz yükselmediği için Ocak 2024'te kök emekli aylığı 5 bin 450 TL ve altında olan emekliler ve hak sahipleri sıfır zam alacak. 6 bin TL kök aylığı olan emeklilerin eline 8 bin 256 TL geçecek (yüzde 10), 6 bin 500 TL kök aylığı olanlar 8 bin 944 TL alacak (yüzde 19,2), 7 bin TL kök aylığı olanlar ise 9 bin 632 TL alacak (yüzde 28,4) Öte yandan emekli aylıklarının 6 aylık resmi enflasyondan daha fazla artırılması için de yasa değişikliği gerekiyor. Yasa değişikliği nasıl yapılacak, tamamlama miktarı nereye çekilecek, artışlar ne oranda olacak henüz belli değil! Meclis 16 Ocak'ta açılacak. Emekli aylıkları 17 Ocak'ta ödenmeye başlıyor. Değişikliğin bu aya yetişmesi mümkün değil! Belli olan aylıklarının Ocak 2024'te sefalet düzeyinde kalmaya devam edeceği!”