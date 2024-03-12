Emeklinin iki bayramdaki ikramiye kaybı hesaplandı

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Emeklinin iki bayram kaybı 15 bin TL olarak hesaplandı. Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emekli bayram ikramiyesinin en az 10 bin 609 TL olması gerekiyordu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin bayram ikramiyesindeki kaybına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Emekli bayram ikramiyesi sözde yüzde 50 artışla asgari ücretin yüzde 62’sinden yüzde 18’ine gerilemiş oldu!" diyen Çelik, "Emekli bayram ikramiyesinin en az 10 bin 609 TL olması gerekiyordu. Emeklinin iki bayram kaybı 15 bin lirayı aştı" ifadelerini kullandı.

📣3 bin TL emekli bayram ikramiyesine ilişkin kanun değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.



⁉️İkramiyenin 10 bin lira olacağı iddiası (kulis bilgisi) gerçekleşmedi!



📌Böylece emekli bayram ikramiyesi sözde yüzde 50 artışla asgari ücretin… https://t.co/aBHkx4Ea4w pic.twitter.com/dTGOr5Je91 — aziz çelik (@EmeginHalleri) March 12, 2024

DİSK-AR tarafından hazırlanan araştırma bülteninde de emeklilerin bayram ikramiyesindeki kaybı gözler önüne serildi.

Araştırmaya göre emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücrete göre kaybı, yalnızca 2024 için 15 bin TL’den fazla olduğu belirtildi.

Gıda enflasyonuna göre emeklilerin alım gücünün son 5 yılda 1.000 TL’den 398 TL’ye düştüğü kaydedilen araştırmada, resmi enflasyona göre emekli bayram ikramiyesinin alım gücünün 5 yılda 1.000 TL’den 517 TL’ye düştüğü ifade edildi.