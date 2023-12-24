Emeklinin isyanı: Vicdanın nerede?

7 bin 500 TL ücrete mahkûm edilen milyonlarca emekli isyan noktasına geldi. Emekli Mustafa Karabörk, "Çaresizlikten mandalina satıyorum" dedi. Şerif Özdemir, Erdoğan'a "Vicdanın nerede?" diyerek seslendi.

EKONOMİ SERVİSİ

Emeklilerin yaşadığı sefaletin boyutu yüksek enflasyon nedeniyle her geçen gün katlanıyor. Ülkedeki 15,6 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 40'ı 7 bin 500 lira maaş alıyor. Aldıkları ücretlerle geçinemeyen emeklilerin önemli bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş bulamayan emekliler ise sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

TÜİK'in yayımladığı sosyal koruma verileri, emeklilerin yardım almadan yaşamını sürdüremediğini ortaya koydu. Verilerine göre; 10 milyon emekli ve yaşlı yardımla yaşama tutunuyor. AKP iktidarı emeklilerin durumunu görmezden gelmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili eleştirilere yanıt verirken “Emeklileri enflasyona ezdirmedik” söylemlerini tekrar ettiler.

MAAŞIMI EV SAHİBİNE VERİYORUM

İktidarın taleplerini görmezden gelmesi emeklileri isyan noktasına getirdi. 10 Aralık'ta birçok kentten Ankara'ya gelerek miting yapan emekliler de seslerini iktidara sesini duyurmaya çalışmışlardı. 75 yaşındaki Mehmet Şerif Özdemir, o emeklilerden biriydi. Aldığı 11 bin lira maaşla geçinemediğini söyleyen Özdemir, ev sahibinin de evine "satılık" yazısı astığını söylüyor. ANKA ajansına konuşan Özdemir, yaşam şartlarını şöyle anlatıyor: “36 yıl 8 ay devlete hizmet vermişim. 657 devlet memuru olarak. Şu anda 11 bin lira aylık alıyorum. Şu anda ev sahibine, çoluk çocuk hiçbir şey yemeyeceğim, hepsini ev sahibime veriyorum. Kabul etmiyor, balkona asmış ‘satılık’ diye. Gayesi beni çıkarıp; 20-30 bin liraya kiraya vermek. 75 yaşında bir vatandaşım. Bugün buraya açlığımdan gelmişim…Sabahleyin, yatağımdan kalkmıyorum; acaba eşim benden para isteyecek mi, acaba bir şey isteyecek mi? O yatarken, ben evden gidiyorum. Eve gelmiyorum ki eşim benden para istemesin. İktidar duysa… Kendisi başka ev sahiplerine diyor ki, ‘vicdan var, vicdan.’ Senin vicdanın nerede? Cumhurbaşkanı, senin vicdanın nerede? Sen de vicdanından bana bir ses ver. Ben 75 yaşındayım; ama bugün, halen sokaklardayım."

ÇARESİZLİKTEN MANDALİNA SATIYORUM

Mustafa Karabörk ise emekli maaşıyla geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emeklilerden. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Karabörk, "Benim emekli maaşım 7 bin 500 lira. Eğer bana devlet başka ülkelerdeki gibi geçinebileceğim parayı versin bana silah soruyla bu mandalinayı sattıramazlar hemşehrim. Ben çaresizlikten satıyorum mandalina. Başka ihtiyacı olan adam satsın. Ben satmam giderim, köşeme çekilirim, çoluğumla çocuğumla uğraşırım" dedi. Mazot zamlarına da tepki gösteren Karabörk, "Mazot bizi çok kötü etkiliyor. Bir malı bedava alsak yerinde maliyet pahalı olduğu için kurtarmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, bıktık gerçekten" ifadelerini kullandı.